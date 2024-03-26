Tesla Cybertruck 終於來到香港啦！最近，香港的街道上出現了這款車的身影，讓不少車迷猜測究竟是不是荷里活來這裡拍電影，或者是Tesla要推出港版的右軚Cybertruck。但其實，這些都不是真的。Tesla這次將Cybertruck帶來香港，是全球巡迴展出的一部分，而香港正是其中一站。我們也非常榮幸地受到邀請，可以近距離地一睹這台Cybertruck的風采。話不多說，讓我們馬上去看看吧！



回想起2019年Elon Musk首次公布Cybertruck時，那三尖八角的多邊型設計，讓我以為它只是一個概念車，沒想到後來竟然宣布計劃在2021年開始量產。推出日期雖然一再延遲，但終於在2023年底，美國正式開始交付這款車。

Tesla Cybertruck左軚版正式到港

Cybertruck的車身採用超硬不銹鋼打造，官方表示它可以抵擋9mm口徑的子彈，即使用壘球棍打擊也不會留下痕跡。記者親自試過，果然車身堅硬無比，毫無凹陷。近距離觸摸這三尖八角全鋼鐵的車身，感覺非常科幻且型爆。不過要注意，車身的角位和邊位相當銳利，不小心就可能會刮傷。這樣的不銹鋼車身，雖然堅硬，但也有可能會氧化變色，看看大家能否接受這一點。

全不銹鋼車身，非常硬淨

談到尺寸，Cybertruck的車身長5.88米，高約1.9米，闊2.02米，比一般的皮卡車要大上不少。這樣的尺寸，相信很多停車場都未必能夠容納。

來看看Cybertruck的貨斗，一按按鈕就能打開卷閘，貨斗的容量非常大。如果不加蓋，容量高達大約2850公升，就算加上蓋也有1800公升左右，足夠容納2-3個人躺下。車尾廂還配備了V2L電力輸出功能，可以直接插上110－220伏特的電器，無論是運送貨物還是去露營都非常適合。不過，收起貨斗時就得靠人力，這可是挺費力。

貨斗容易超大

除了車身外型之外，就連車軚都非常搶眼。原來它配備的是20吋的軚軨，搭配上那麼厚實的車胎，看來是為了越野冒險而設計的。另一個特點是車門沒有傳統的門把手，要開門的時候，只需輕輕一按，車門就會自動彈開一段距離，然後再手動將它完全打開。這種設計減少了車身的風阻，同時也讓外觀看起來更為流線。

+ 1

內部空間方面，Cybertruck的內裝同樣保持了未來感十足的設計風格。一塊18.5吋巨大的中控觸摸屏幕支配了整個前臺，所有的功能幾乎都可以通過觸摸屏來操作。坐進駕駛座，與Model 3同樣，所有的駕駛信息都會直接顯示在中控屏上。這種設計讓前擋風玻璃前方的視野變得極為開闊，加上車頂的全景玻璃，整個駕駛艙的採光和視野都非常出色。

Cybertruck 在美國售價由 8 萬美元起，折合約 64 萬港元，對於一輛農夫電動車並不算昂貴。但遺憾的是，目前仍未確定何時會在香港推出右軚版，估計要待 2026 至 2027 年才有望交車。

https://youtu.be/cGwDWtyENGw