Tesla Cybertruck巨型雨刮器為何這麼長？馬斯克這樣解釋原因絕了

特斯拉（Tesla）Cybertruck的巨型雨刮器引發熱議，被稱為「巨型濕麵條」。這款皮卡的獨特設計吸引了眾多目光，但雨刮器柔軟的外觀卻引起了一些質疑。



根據特斯拉車輛工程副總裁Lars Moravy的解釋，這根雨刮器的功率接近1KW，末端還設計了擾流板，以防止高速行駛時雨刮器偏離擋風玻璃。雖然最初的設計並沒有配備雨刮器，但特斯拉仍於去年11月30日開始了首批12輛Cybertruck的交付。

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值得一提的是，該車還擁有超大擋風玻璃，因此需要這樣巨大的雨刮器來覆蓋整個表面。然而，這也意味著該車在行駛過程中會產生更大的噪音和阻力。

雖然有人質疑這種設計是否實用，但馬斯克（Elon Musk）曾表示，「沒有簡單的解決方案」，並且2019年最初的設計甚至沒有配備雨刮器。因此，我們只能期待著未來的技術進步能夠解決這個問題。

總之，特斯拉Cybertruck的巨型雨刮器引起了外界的廣泛關注和討論。這款電動皮卡不僅具有極高的性能和功能，而且其獨特的設計也給人留下了深刻的印象。

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