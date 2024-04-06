Apple Pencil 3新功能被iPadOS流出？以「擠壓」手勢切換不同功能｜iPadOS 17.5 Beta 版本早前開放予開發者使用，而當中的功能似乎暗示會出現於Apple Pencil 3上。



近日外媒於 iPadOS 17.5 Beta 版本中找到了一個新功能，似乎在暗示未來推出的 Apple Pencil 3 會支撐「擠壓」（squeeze）手勢。

iPadOS 17.5 Beta 版本於本周二(2日)向開發者發布，有人在iPadOS 17.5 beta代碼中發現Apple Pencil 存在一種名為「擠壓」(Squeeze)的新手勢。此手勢可以快速切換不同功能，例如添加形狀、簽名、貼紙或文字欄位等。據推測，該手勢將透過按下 Apple Pencil 表面來觸發。

然而目前Apple Pencil 2僅支援雙擊手勢，筆身表面似乎沒有壓力感測器。這意味著 iPadOS 17.5 Beta 中的新「擠壓」手勢是用於未發布的 Apple Pencil 3。

目前Apple Pencil 2僅支援雙擊手勢，筆身表面似乎沒有壓力感測器。(Apple)

隨了新的手勢功能之外，更有跡象表明Apple Pencil將適用於「Find My」(尋找)功能，以後可以更易尋找遺失的Apple Pencil了。大家又是否期待這些新功能呢？

Apple 的「Find My」功能可以追蹤產品位置。(Apple)

消息來源：9to5Mac