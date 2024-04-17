開會神器！AI 頸鏈Pendant自動分析內容重點 記錄全日對話 ｜平時會議時間太長，有不少人都會途中放空，最近人工智能公司 Limitless推出了AI頸鏈Pendant，可以記錄全日對話，以及自動分析內容重點。



平日會議太冗長，一不小心就會進入「釣魚」模式，只可惜公司開會文化盛行，一星期一個例會，兩星期一個大會...每日返工都花不少時間在開會上，連企業家Elon Musk曾經跟員工說過「開會是最浪費生命的事情」。不過作為底層員工，又邊有得揀...

平日開會發夢錯失重點是大忌，亦是常事...不過近日人工智能公司 Limitless推出的AI頸鏈Pendant或可讓大家保住飯碗。Pendant看起來就像一個夾子或吊墜，只要戴著它就會記錄及分析談話，產生摘要。

AI 頸鏈Pendant( Youtube:Limitless)

Pendant可以掛在衣服上或掛在頸上， Pendant 功能可以單獨的應用程式中使用，設備電池可持續使用 100 小時。另外Pendant使用技術幫助收音咪集中在旁邊說話的人上，以及消除無關的聲音。除此之外，該設備具有「同意模式」，如果系統檢測到有新的聲音而收到同意話語，則不會開始錄音，而當錄音時就會亮起指示燈作提示。

Limitless Pendant

該吊墜售價 99 美元(約 775 港元)，另須支付 20 美元（約 157 港元）訂閱費用，Pendant將於八月上市銷售，不過目前只有英文版本，在推出廣東話版本前，大家開會還是「醒醒定定」喇！

消息來源：ITC