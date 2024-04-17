AI女友需求大增？美男月花8萬養虛擬伴侶拍拖 度身訂造陪打機傾計｜ 近年AI發展迅速，有多間AI人工智能公司都推出AI伴侶產品，更有人月花8萬「養」AI女友，陪自己打機聊天！



近年AI發展迅速，成就了不同的AI產品。最近有不少公司推出AI伴侶產品，而用家需求更比想像中多，更有科技高層預測AI女友將創造 10 億美元的生意。

Late Checkout的行政總裁 CEO Greg Isenberg 在X 上發文，指有位 24 歲男士向他承認每月花10,000 美元(約8萬港元在AI女友，更與AI女友一起打機。他可以自訂AI女友的喜好，喜歡甚麼或不喜歡甚麼等。而該男士最喜歡使用Candy.ai和Kupid AI。

雖然都是AI伴侶產品，但每個平台的運作方式都會有點不一樣，例如Candy.ai 將自己定位為「終極人工智能女友體驗」(the ultimate AI girlfriend experience)，提供「沉浸式度身訂造的聊天虛擬伴侶」；而Kupid AI 表示，它使用AI演算法來產生虛構的角色，人們可以透過語音筆記與他們交流。Nomi.ai 和 Soulmate 等平台甚至鼓勵色情的角色扮演。Nomi.ai 允許用家訂製AI聊天機器人的頭像，穿什麼衣服甚至對性生活的開放程度。並可以根據需求賦予朋友、導師或伴侶等特徵。訊息的性質或會像「情慾訊息」一樣，因此任何色情的對話都須向用戶有清晰的說明。

Isenberg 更預測將有公司會開發AI伴侶配對平台，並賺到 10 億美元以上。配對過程就像使用Tinder等交友app一樣，令過程更逼真。不知道大家又會否選擇度身訂造的AI角色作為伴侶呢？

消息來源：NEW YORK POST