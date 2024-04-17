Airchat爆紅連ChatGPT之父也在玩　憑Clubhouse這特殊制度紅得快

近日在社交圈內掀起熱潮和討論的「Airchat」，主打「語音發文」，被不少認為是「語音版」的Ｘ或是Threads，使用者將用「說」的，來取代文字發文，目前「ChatGPT之父」OPENAI創辦人阿特曼（Sam Altman）也已經登錄Airchat。



+ 12

Airchat是什麼？

Airchat由矽谷傳奇創投家Naval Ravikant及前Tinder產品執行長Brian Norgard共同打造。使用者發文方式是按下麥克風按鈕以「說的」方式錄製內容，之後才會透過AI即時轉成文字，等完成後就會以文字和音訊的方式發文，若想回覆貼文，使用者可以直接在他人的貼文下，透過音訊、圖片或是連結的方式回覆，多數人會選擇使用音訊加上直接轉錄的文字為主。

怎麼加入Airchat？

目前Airchat仍採取邀請制，就跟先前紅極一時的「Clubhouse」一樣，只有被邀請的朋友才能加入，也就是除非受到已經是會員的用戶邀請，才能利用邀請碼註冊並使用，以此方法來確保社群的品質和隱密性。

網友評價Airchat：恐曇花一現？

由於Airchat和Clubhouse有點相似，不少網友認為這樣的邀請制度，有可能讓Airchat太過封閉，而無法造成長時間的流行，「感覺會像第二個Clubhouse，紅得快，但也衰退得快」，X上經營The Best of Live Audio的企業家Adam Soccolich則認為：「像Clubhouse這樣的應用程式之所以消亡，是因為它們僅擁有音訊功能，但它們並沒有真正擁有Twitter等社交網路功能。現在像AirChat這樣的應用程式，我認為非常獨特，因為其具有社交網路、純文字發文，同時做到社交音訊這方面的功能」。

但語音轉換文字的功能仍讓不少網友大讚，「國、台語都可以通，連客家話也是，真的蠻強的」、「自動語音轉文字的能力真的很強」、「是跟以前不太一樣的社群玩法，但應該無法變成大規模的成功」。

延伸閱讀：馬斯克預測明年AI會比任何人都要聰明 2029年更是人工智能關鍵

+ 2

延伸閱讀：

亞錦賽止步16強 戴資穎世界排名、奧運積分降至第5名

不能重來的比賽與青春 劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》奪上映首週末票房冠軍

林依晨顛覆形象演小三 《不夠善良的我們》必看三大亮點

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載。】