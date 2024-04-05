2024年人氣動畫原作漫畫推薦　這5部你看過了嗎？迷宮飯不容錯過

喜歡動畫作品的觀眾應該有也發現了近幾個月的推出了許多知名又有趣的動畫作品，而這些動畫作品也大多都是改編自漫畫，而且這些漫畫在動畫化前可都是相當有人氣且受到推崇的原作。



今天就讓編輯部來整理並介紹一下近期這些被改編為原作都有著什麼樣的特色，讓沒看過的各位有興趣的話可以去接觸看看！

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《迷宮飯》

許多冒險故事都會描寫隊伍在地下城中激昂澎湃的冒險，但卻很少提及那些較為枯燥的日常，好比說飲食的部份。而由漫畫家九井諒子在《Harta》連載的漫畫《迷宮飯》就很好地詮釋了這點，故事描述主角萊歐斯為了拯救意外被困在地下城底層赤龍腹中的妹妹，身無分文的一行冒險者為了節省開支，因此選擇開始將迷宮內湧出的魔物當作食材後來進行料理。而本作也曾獲得過2015年度的「Comic Natalie大賞第1位」以及2016年度的「這本漫畫真厲害！男生篇第1位」等獎項，是部以「吃」為主題，讓人看得口水直流的優秀作品。

《葬送的芙莉蓮》

在魔法的世界中，長生種與短生種對於時間的認知會有什麼樣的不同呢？由山田鐘人擔任原作，阿部司負責作畫，曾獲「這本漫畫真厲害！2021」男生篇第2位以及「漫畫大獎2021」第1位等獎項，且漫畫銷售量高達1700萬部的《葬送的芙莉蓮》就細膩地描寫了一段精靈與人類之間的情誼帶來的失落感。

故事主要講述在勇者一行人討伐完魔王後的50年，當主角的芙莉蓮再度見到勇者時，他卻已經不復當年的年輕，而是以垂老之姿出現在了她的面前。而在勇者過世後，芙莉蓮才終於重新認識到人類壽命的短暫，後悔著自己沒有把握時間好好地與勇者相處，因而踏上了一段追隨著當年勇者腳步的旅程。漫畫中相當細膩地描繪出長生的精靈與生命短暫的人類時間觀念不同的流逝感，是一場優美且纖細的勇者拯救世界之後的後日談漫畫！

《戰國妖狐》

《戰國妖狐》是一部以戰國時代為背景的動作冒險戲劇奇幻類型的漫畫改編新作。故事舞台是在一個存在著各種魍魎、亡靈及妖異，而他們被總稱為「闇」的世界。而劇情則主要講述一對由喜歡人類的妖狐「小玉」和討厭人類的「迅火」組成的救世姊弟，在這渾沌的世界中掃蕩罪惡，並且期望他們的作為能夠成為「闇」及人類能夠和平共處的橋樑。

該漫畫作者水上悟志老師過去的作品《惑星公主蜥蜴騎士》也曾因受到歡迎而動畫化過，劇情中相當擅長描寫感人以及世界觀宏大的熱血壯闊，喜歡冒險與感動作品的讀者務必來品味這部作品以及相關作品喔！

《魔女與野獸》

喜歡黑暗奇幻風格的話，那或許能看看《魔女與野獸》這部作品。原作是由佐竹幸典在講談社的《Young Magazine》連載的奇幻風格故事，故事發生在了一個存在著被稱為魔女的奇特存在的世界觀，就如同大多數人對魔女的印象般，這個世界對於魔女的普遍印象也都不佳。而故事的主軸就是因為魔女的詛咒而被迫變為少女外觀的「基德」，為了尋找解除詛咒恢復真身的方式，與魔術師「阿夏夫」踏上了前往世界各地尋找魔女好來解開詛咒的旅程。

《指尖相觸，戀戀不捨》

要是想來點酸酸甜甜的戀愛的話，那麼由人氣少女漫畫家組合「森下suu」創作的少女漫畫《指尖相觸，戀戀不捨》就非常適合。本作是在講談社雜誌的《Dessert》連載，故事發生在現實的世界觀中。女主角的糸瀨雪是一名喜歡可愛的事物，卻天生患有聽力障礙的大學生，也因此很少受到人自然對待。在某一天，環遊世界各國的背包客，同時也是她的學長的波岐逸臣卻在電車上與她偶然相遇，並且以十分自然的態度對待她，這令她在感到心動的同時，也開始慢慢地被這位學長給吸引，逐漸變成了一則甜蜜的戀愛故事。

被動畫化的經典作品

不知道大家都有沒有看過這些作品的原著呢？雖然大多數改編為動畫的作品都不會與原著有太多劇情上的不同，但是翻閱漫畫時，看著原作者為了表達故事的張力所使用的各種分鏡及描寫手法時，也會有著與觀看動畫截然不同的體驗唷！要是對原著有興趣的話就不妨去翻閱這些改編為動畫的原著漫畫吧！

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