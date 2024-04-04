葬送的芙莉蓮完結｜紫羅蘭永恆花園、未聞花名…5部催淚治癒動畫！假期必煲延續感動｜人氣動畫《葬送的芙莉蓮》第一季完結，讓不少人都高呼不捨。今次為大家介紹多部感動人心的動畫，讓大家延續感動。



人氣動畫《葬送的芙莉蓮》感動一眾觀眾，最近《葬》迎來第一季結局，讓不少人都高呼不捨。今次為大家介紹多套催淚治癒的動畫，讓大家延續感動。

葬送的芙莉蓮

葬送的芙莉蓮

故事講述長壽的精靈族魔法使芙莉蓮因壽命比人類長，所以一直無法理解人類的情感。然而當與她長征十年的戰友欣梅爾死後，芙莉蓮卻感到懊悔，因為沒有趁他活著時好好了解他。於是芙莉蓮決定與弟子費倫一起展開一段旅程，從中自我救贖。

故事偶爾會穿插芙莉蓮與過往伙伴的相處畫面，讓觀眾能陪伴芙荊蓮一起修補遺憾。而芙莉蓮與其他人的壽命差也造就了特別的離別課題，當中的無奈和傷感都令觀眾感同身受。同時動畫中也構成了別樹一格的療癒風格，食物也呈現得十分美味，讓人不禁口水直流，如果尚未觀看的話，不妨趁假期補番。

1.紫羅蘭永恆花園

紫羅蘭永恆花園

故事女主角薇爾莉特自幼是一名孤兒，及後被當作戰爭機器參與戰爭，讓她無法理解人類的情感。在最後一場戰爭時，她失去了一直照顧她的少校。為了理解少校最後說的話——「我愛你」的意思。在戰爭後她開始為人代筆寫信，將委托人的情感和心意轉化為文字，從中學習「愛」。

《紫羅蘭永恆花園》的主角與《葬送的芙莉蓮》的主角一樣都因為特殊的背景，讓她們無法理解正常人類的情感。同樣亦因失去了某個重要的人，故此打開人生新的旅程，去理解情感。另外作為「京阿尼」(京都動畫)出品的動畫《紫》畫面亦十分唯美，定必能在假期中治癒你。

2.四月是你的謊言

四月是你的謊言

故事主角有馬公生自小接受母親嚴格的鋼琴訓練，使他琴技精湛，在不同音樂比賽中都獲得優異成績，更被稱為神童。然而在他11歲時母親病逝，再加上自身對演奏的迷惘，故此患上心理障礙，無法聽見鋼琴聲音。直到中三時，他認識了小提琴手宮園薰，慢慢重拾夢想，二人也因此走近，創造了一段段難忘回憶。

《四月是你的謊言》是一部以音樂為題的動畫，透過演奏音樂治療心中的鬱結，更以樂會友，讓兩位主角產生了深厚的感情、在患難中互相扶持。《四》在唯美的畫面及配樂交締下，呈現出生命的力量及無常，讓不少人都眼淚直流。來到四月，又怎能不重溫這套感人之作呢？

3.未聞花名

未聞花名

故事主角仁太是一個不喜歡跟人接觸的宅男。有天，他看見了童年離世的伙伴「面碼」，面碼的靈魂一直糾結著他，稱有個忘記了的遺願尚未實現，希望仁太陪他實現。於是仁太集合了童年的6位伙伴，他們自面碼離世後各自疏遠，感情不如從前。為了實現面碼的願望，他們重新聚到一起，也讓他們再次有了情感羈絆。

《未聞花名》的亡魂主角面碼天真無邪，與充滿煩惱的在世伙伴形成強烈對比。當中單純的面碼十分用心讓一行人重修舊好，努力得讓人心痛。而主角一伙亦因面碼重新聚首一堂，慢慢流露心聲，解開心結。其中他們因為面碼再去完成一個又一個童年的夢想，與成年後的慾望相比，兒時的夢想顯得如斯簡單，教人感到唏噓。而故事到了結局，一行人告別面碼時，氣氛極為催淚，更被網友稱為「催淚神作」。

4.Angel Beats

Angel Beats

故事發生於一個死後世界，亡者只要消除負面情緒，就能夠投胎到來生。而故事中死亡的青少年都會被送到一所亡靈界的高中，讓他們重新經歷一次高中生活，以此消除負面情緒。世界中還有一些NPC來營造高中的氣氛，而故事中的主角音無結弦有日醒來後發現自己來到了這個亡靈世界，卻因失憶無法想起發生過甚麼。此時他遇上少女仲村百合，百合認為這個「死後世界」由神拳管，並與其他亡者創立了「死後世界戰線」，反抗創造自己殘酷命運的神。而主角都在死後世界活動過程中，慢慢恢復記憶，亦帶領隊友與自己和解。

Angel Beats以「放下執著」為題，探討生命的意義。故事圍繞著逝世的高中生，在美好的年紀逝去，或多或少心中都會有不忿、難以釋懷。而當倔強、反叛的主角一步步與自己和解，也讓觀眾能以第三身的身份面對「執著」，與內心的自己溝通，重整自己的蕪雜的思緒。

5.我想吃掉你的胰臟

我想吃掉你的胰臟

故事主角志賀春樹是一個內向的高中生，有天他撿到班中女同學山內櫻良的日記，並發現了她患上絕症的秘密。但儘管如此，櫻良還是以積極的態度，努力過好每一天。並邀請主角陪她渡過剩下的時光，締造一個又一個珍貴的時光。

故事中積極面對絕症櫻良，與個性陰沉的春樹形成強烈對比。開朗的櫻良即使生命正在倒數，仍努力過好剩下的每天，這份積極的心態也不禁感染到觀眾。她的生命雖則走到了盡頭，但卻為身邊的人帶來一生的改變。這部動畫不僅讓人反思生命的珍貴，更讓人學會在逆境中自處的心態。在人生低潮時觀看，也許能為你帶來不一樣的想法。

「死亡」讓我們得到了甚麼？

上述的感人動畫都圍繞「生死」的主題。不少人都認為「死亡」是一件沉重的事情，對其避而不談。不過小編認為，或許正因有死亡，大家才會珍惜生命的可貴；有了離別，才珍惜相聚。「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺。」人生總有低潮。但即使抱著悲觀的想法，只要擁有積極面對的勇氣，也許能帶來不一樣的結果。就如《葬》中的芙莉蓮一樣，她雖則曾抱著「人類死得太快」的悲觀想法，但旅程卻因為帶上人類弟子費倫變得不一樣。近年亦有不少人舉辦「生前喪禮」，為在世的人舉辦模擬喪禮，回顧自己的一生，同時與親友真情交流。雖然有很多事情都是由「死亡」教會我們，但我們並不一定要面臨離別才思考這些課題。不妨在假日中觀看以上作品，尋找屬於自己的答案。