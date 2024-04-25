HONOR Pad 9開箱評測｜早前HONOR推出旗艦級AI手機Magic6 Pro同時推出性價比非常高的HONOR Pad 9平板電腦。記者將新機入手，立刻上手實試這台二千餘元的Android平板，看看新機值不值得大家入手。



HONOR最新推出的Pad 9 Android平板電腦，最令人搶眼的的是它12.1英寸的大尺寸屏幕，亮麗的畫面即使在太陽底下觀看影片，依然清晰銳利。令人驚喜的是，儘管屏幕尺寸驚人，Pad 9的機身卻相當纖薄輕巧，重量僅555g，厚度只有6.96mm，攜帶十分方便。手中這台天藍色的機身設計優雅時尚，相信很容易成為眾人目光的焦點。

HONOR Pad 9的天藍色機身，非常漂亮。

12.1吋巨屏，打機睇戲都非常出色。

接著立刻用它來觀賞Netflix影集，內置8個的環繞揚聲器帶來充滿臨場感的出色音質，低音渾厚有力，高音清脆明亮，營造出媲美影院的沉浸式體驗。而且HONOR Pad 9搭載HONOR Histen音效技術，呈現動感十足的360度環繞音效。底部兩個特別設計的喇叭向下發聲並借助反射，塑造出令人驚嘆的電影級音場。

1300萬像素主鏡頭

在觀影之餘，記者同時亦測試了 Pad 9在工作和遊戲方面的表現。它支援智慧多窗功能，可以同時使用不同的應用程式，一邊瀏覽網頁，一邊處理文件。Pad 9 搭載Snapdragon 6 Gen 1行動平台，4nm製程帶來35%的GPU性能提升和40%的CPU效能提升。無論是筆記、繪圖、還是遊戲，都能流暢運行。利用Antutu及Geekbench 6跑分，前者跑分取得48萬分以上；後者則取得單核約800、多核約2500分，一般中階機的水平。試玩了《原神》和《緋雲天空》，畫面精緻細膩，操作順暢無比，遊戲體驗非常享受。

試玩《原神》時，30fps當然完全沒問題，60fps仍可勉強開啟。而且同時可開啟Netflix小窗口於遊戲畫面上邊睇邊打機。

HONOR Pad 9 雖然只有555g重，但電池容量仍高達8300mAh，支援35W快充，可確保全天候的持久使用。獨特的RAM Turbo技術(8GB+8GB)更突破了記憶體的限制，在多工處理時也絲毫不會感到遲滯。此外，屏幕的護眼技術也在平板上使用，動態調光可模擬瞳孔進行調節減輕眼疲勞，晝夜模式則自動調整色溫降低藍光，保護視力的同時還能改善睡眠品質。

HONOR Pad 9在兩千多元的價位上擁有極高的性價比。巨大亮麗的屏幕、纖薄輕巧的機身、震撼的音質、強勁的效能，和貼心的護眼設計，可成為工作娛樂兼備的絕佳選擇。無論追劇、玩遊戲、還是處理公務，都可帶來一流的使用體驗。

HONOR Pad 9以二千多元的價格而言，交足功課之餘，多媒體表現亦非常令人驚喜。

HONOR Pad 9（Wi-Fi／8GB＋256GB）售價為$2299