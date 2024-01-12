Honor MagicV2 RSR保時捷設計摺疊屏手機　金剛巨犀玻璃抗刮性強

1月11日，全球標誌性科技品牌榮耀與保時捷設計在上海發布榮耀MagicV2 RSR 保時捷設計，這標誌着全球先鋒科技公司與奢華生活方式品牌合作達成新的里程碑。榮耀MagicV2 RSR保時捷設計充分體現了雙方在專業領域的深厚沉澱，也為未來更好的創新合作奠定了基礎。



榮耀與保時捷設計之間的重磅合作是榮耀作為全球高端品牌積極擁抱開放創新，從而為全世界消費者帶來創新產品的又一里程碑。榮耀終端有限公司CEO趙明表示：「秉持追求卓越的共同目標，榮耀與保時捷設計將融合以人為本的技術和功能設計，共同開發下一代智能手機，帶來令全球消費者興奮的產品。

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保時捷生活方式集團執行董事會主席StefanBuescher表示：「從這段卓越合作關係開始的第一天起，我們就一直熱切期待首款聯合開發產品的發布。我們希望通過產品將獨特的保時捷精神和價值觀帶入消費者的生活，任何購買保時捷設計產品的消費者都將成為保時捷全球大家庭的一員。我們的目標是將保時捷精神結合先進功能、尖端技術和獨特設計語言傳遞給全球客戶。」

從賽道上到手掌中的聯合設計

榮耀MagicV2 RSR 保時捷設計是榮耀以人為本的設計理念與保時捷設計功能美學結合的首款創新產品，其設計語言與豪華跑車深度結合。

手機機身設計靈感來自保時捷911的飛線設計，在給產品帶來別具一格的動感和競速基因同時，更貼合用戶持握弧度，一舉多得。飛線式溜背舷窗打破了手機鏡頭模組非方即圓的設計，形成了一種類保時捷後車窗的溜背效果。得益於在保時捷千萬級跑車918Spyder上發現的A柱加固填充材料——羽纖，榮耀MagicV2 RSR保時捷設計機身實現了5D一體成型，重現了保時捷的雕塑質感。為了高度還原保時捷光滑細膩的表面，產品由保時捷設計斯圖加特原廠大師調色，帶來了保時捷經典配色以及跑車同款命名——瑪瑙灰，力求一比一復刻跑車原色及金屬質感。

首發榮耀金剛巨犀玻璃

作為全球首款保時捷設計摺疊屏手機，榮耀MagicV2RSR保時捷設計重量僅為234克、閉合態厚度僅為9.9毫米。在產品外屏上，榮耀帶來行業首發的榮耀金剛巨犀玻璃。榮耀在超跑引擎上發現了一種超耐磨材料——氮化硅，藉助氮化硅鍍晶，屏幕的抗刮性能大大增加，為手機提供增強的保護。

基於超耐磨材料，榮耀獨創了4000+的高密疊層設計，相比起行業通用的500-600層的疊層設計，工藝更厚實更復雜，每一片玻璃都要經過48h的晶體鍛造，帶來護盾般的防護效果，在10倍抗摔的基礎上實現10倍抗刮的特性，並通過了SGS多場景玻璃抗刮耐摔能力五星金標認證。

卓越產品表現，引領摺疊屏使用體驗

榮耀MagicV2 RSR 保時捷設計的內外雙屏均支持120HzLTPO，可以實現精準的實時刷新率，在外屏提供峰值2500nit，內屏提供峰值1600nit的高亮度表現同時，內外雙屏均實現了90%以上的屏佔比。為體現以人為本的科技理念，榮耀MagicV2 RSR保時捷設計融入榮耀綠洲護眼技術，通過3840Hz超高頻PWM調光、類自然光護眼功能和助眠顯示等護眼功能，為用戶帶來更健康的用機體驗。

榮耀MagicV2 RSR保時捷設計搭載全焦段三攝像頭，包括5000萬像素廣角攝像頭、2000萬像素長焦攝像頭和5000萬像素超廣角攝像頭。配合全新的鷹眼全天候抓拍，以及優化的人像、夜景等拍攝算法，使摺疊屏手機也可以實現高素質的拍照體驗。

榮耀MagicV2 RSR保時捷設計搭載超薄5000mAh青海湖雙電池，高負載運行一整天毫無壓力，確保用戶無需頻繁充電也能始終保持在線狀態，並且同時保持手機整體時尚、輕巧的設計。

榮耀MagicV2 RSR保時捷設計售價為15999元。

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