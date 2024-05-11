台灣旅遊app推薦2024｜公車火車捷運交通路線／天氣／餐飲評價｜來到旅遊旺季，不少人都計劃到鄰近地區旅遊散心，今次為大家介紹5個台灣旅遊實用App，可以查看不同交通工具的路線，以及餐廳評分等。



台灣夜市(資料圖片)

記者為大家推薦5款台灣旅行必裝的實用手機app，跟住介紹、在出發前就用家中WiFi裝好，去年台灣就可以即時查看台灣公車／火車／捷運等公共交通工具的路線、班次，在去不同地區遊玩前，可預先查看各地區天氣，以餐廳評分，揀選必食的好店：

即睇台灣旅遊實用5大App⬇

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1.台灣公車通

台灣公車通提供全台灣各地的公車路線、站點和時間表。用家可以輸入起點和目的地，app會顯示最適合的公車路線和預計的到達時間。此外，還可以查詢附近的公車站點和即時公車動態。下載連結：iOS / Android

2.雙鐵時刻表

雙鐵時刻表是一個台灣的火車和高鐵時間表app，可以輕鬆查詢火車和高鐵的班次、時間表和票價。只需輸入起點及终點，app就會顯示最快捷和最方便的火車或高鐵路線，方便規劃交通路線。下載連結：iOS / Android

3.台北捷運Go

台北捷運Go是用作查詢台北捷運的官方app，在app內可以查詢車票、車站資訊、路線及班距等資訊以及附近的捷運站點、出入口指引和交通消息，更有「AI智慧客服」可以即時向AI客服查詢。下載連結：iOS / Android

4.愛食記 - 台灣精選餐廳 x 美食優惠

愛食記是一個台灣的美食評價app，可以用作尋找附近的餐廳、咖啡廳和推薦的美食。愛食記提供餐廳的詳細信息，包括菜單、價格、用戶評論和評分。另外可以使用app的地圖功能查看餐廳的位置和營業時間。下載連結：iOS / Android

5.中央氣象署W

中央氣象署W是中央氣象署的官方天氣預報app，提供台灣各地的天氣信息和預報。除了可以查看當地的天氣狀況、溫度、降雨機率和風速等詳細信息。更可以查看雷達圖、雨雲圖和颱風訊息，隨時掌握當地的天氣情況。下載連結：iOS / Android