洗衣機內褲襪子分開洗更衛生定浪費水？專家指做漏這步驟一樣有菌｜內衣褲跟襪子都是最貼身的衣物，穿著時當然想它的都清潔企理香香的。尤其一家有男有女，女性通常都會更避忌，情願分開一機獨立洗。而台灣PTT有位女網民，就提及與另一半就「內褲和襪子應否分開洗」的問題起爭執，網民各執一詞，有人認為分開洗更衛生，但亦有一派人覺得既然洗衫時已經加入大量清潔產品，其實無須再分開處理。



太太：「夏天衣物臭臭、不想跟底褲一起洗！」

老公：「咪一X樣！掉晒入去由佢洗啦！」

在台灣PTT WomenTalk板上，有位網民反映女性朋友跟老公的一場爭議，女性方面認為夏天和運動後的衣服會發臭，應該盡快清洗，也不想跟內衣褲一起洗，但老公卻不同意：「內褲和襪子分量那麼少，獨立一機洗根本浪費食水，明明已經加入消毒液跟洗衣球，全都掉進去攪一攪，都一樣很乾淨吧」樓主就很好奇，想聽聽其他網民意見：

洗衣機亂用仲污糟過馬桶？滾筒洗衣機正確放衫次序 提高清潔效率

洗衫貼士｜內褲、襪子分開洗會更衛生？還是嘥電浪費水？專家咁講（示意圖）

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分定唔分，各有各道理

原來有人是會將不同類型的衣物分開洗「內衣褲在洗澡時先順便手洗，不會放入洗衣機；襪子跟衣服不分開洗，反而會將深淺色衣物分開洗，床單跟被套也是單獨洗」、「襪子的菌群還有黴菌 非常不好」、「腳汗嚴重，不敢跟內褲一起洗」因為女性尿道在生理上比較容易感染發炎，有人認為「男生可能無所謂 但女生要分開」「全部用手洗 分開洗」；但也有人認為多餘「買有除菌效果洗衣精不就夠了？」也有一個記者認為直擊問題重點的回應「同一部機分兩次洗根本多餘，怕有菌要另外買一部洗衣機獨立洗底褲」

羽絨放洗衣機必做3步！UNIQLO教正確清潔方法 留意洗衣標籤溫度

PTT討論區截圖

洗衣專家：放入洗衣機前．做好一步不必分開洗

記者翻看日本洗衣達人平島利惠（IG@riehirashima）的貼士，內衣褲、襪子待貼身衣物，是否單獨洗並非重點，更重要是放進洗衣機前多做一重前置功夫：「先把髒衣服放在污衣籃內通風一會，放入洗衣機前要先用清水稀釋漂白水（1000比1）浸泡半小時，就會做到殺菌功效，之後就可以掉進洗衣機跟其他衣物一起洗，也能令所有衣物清潔衛生。

事前做好一個步驟，那就不用分兩次洗衫，浪費人生。（《春嬌救志明》劇照）

日本洗衣達人平島利惠常於網上分享有用洗衣貼士（IG@riehirashima）

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最後還要提提大家，其實洗衣機用久了也會積蓄污穢細菌，以正確方法去清洗洗衣機，才可以洗出清潔、不沾異味的衣物：