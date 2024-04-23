洗衣機｜膠條反覆發霉怎辦？漂白水可除斑除臭　還要養成2個習慣

洗衣機用久了就會累積髒污，除了機器內部，門邊的膠條也很容易潮濕發霉，必須定期清潔才能維持乾淨，就有網民請益該如何去除霉斑，最多人推薦用漂白水濕敷，也有人提醒平時就應該將門打開通風，並且用毛巾擦乾。



洗衣機膠條反覆發霉怎麼辦？師傅用1便宜好物去除霉斑又除臭

一名網民在Facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發文表示，家中滾筒洗衣機門邊的膠條容易發霉，因此上網尋求建議，詢問大家都用甚麼清潔好物去除霉斑？

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問題一出，引來熱心網民提供方法，多數人都推薦用漂白水濕敷，就能有效除掉黑斑：

・「廚房餐巾紙＋漂白水，濕敷在發霉的區域，中午敷，晚上拿起來，霉就不見了！」

・「我都用濕紙巾泡漂白水，敷在發霉的地方大約1個晚上，就乾淨了」

・「我也是會倒漂白水！膠條不太會發霉，是清洗洗衣機師傅教的，一次倒小膠樽600毫升」

・「下午試了一下，倒了整瓶的漂白水，膠條黑色黴菌的地方還真的洗得乾乾淨淨的」



也有網民提醒，每次使用完洗衣機都要打開通風，並且隨手用毛巾擦乾：

・「用完後膠條裡外溝槽都確認有擦乾～用完也不要整個關起來讓他風乾～別無他法！」

・「洗衣機上面放一條乾布，每次洗完衣服都要把膠條翻開擦乾，門不要關，打開通風」

・「裝洗衣機的師傅有說，洗完打開讓它乾壽命才長，我的也都沒發霉喔！」

・「我滾筒用12年從來沒發霉過。用完門要打開通風乾燥」



另外，也有人指出除了漂白水之外，也可以使用過碳酸鈉：

・「使用第四年完全沒發霉，洗完會完全擦乾，門打開電扇吹2～3小時乾透，每個月使用過碳酸鈉槽洗淨，要養成習慣」

・「過碳酸鈉＋洗完打開通風」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗衣機膠條反覆發霉怎麼辦？師傅用1便宜好物去除霉斑又除臭，10年機器乾淨如新】