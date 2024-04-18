Android手機版八達通 使用攻略！簡易設定隨時拍卡搭車購物（附詳盡Q&A）｜Android手機版八達通終於快將推出，不再限制Samsung或Huawei手機，其他不同牌子的Android手機都可以便用！八達通早前邀請部份特選客戶參加Android版八達通（體驗版），率先體驗Android版八達通，記者早前受邀請提早使用，當然立刻為大家實測如何加卡使用，以及一些使用心得分享及詳盡Q&A。



雖然自2017年起，Samsung、Huawei及iPhone手機八達通已經相繼推出，但很多其他品牌手機的用家都想快些可以用到，現在終於有好消息，小米、ASUS、Sony等Android手機快將可以使用手機八達通，而且毋需打開app或wallet，直接一拍手機便可以立刻付款、搭車，非常方便。

八達通團隊講解研發 Android 版八達通所採用的技術。

為令Android版八達通可以廣泛普及，八達通團隊分析了各類型手機的發展趨勢以及進行市場預測，並對各種NFC標準進行內部測試，最終決定在設計上進行突破性的調整，即採用NFC Type A的國際標準技術，並同時為市面上超過 18 萬部八達通讀卡器軟件進行升級。團隊更為相關的技術設計取得設計專利。 Android版八達通採用了HCE技術基礎開發，就其規模來說，是第一個推出相關技術的電子支付功能，八達通可是領先全球市場。

Android版八達通功能即將開放給公眾使用。

不過究竟如何為Android手機設定、加卡？下文立刻為大家作詳盡步驟：（點下圖放大解說）

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1. 下載及更新最新版八達通App，然後在Android版八達通旁點按「新增」。

2. 輸入想增值的金額後，再點按付款方式後按「加入新八達通」。

3. 增值的方式有很多種，可以使用原本「八達通銀包」內的儲值額、利用「轉數快」直接入賬、利用手機內的銀行app直接過數、手機內已設定Google Pay的信用卡、或雲付閃app。

4.點按完成後，便成功為手機內加入Android版八達通。不過如果需要直接拍卡消費前，記得開啟手機的NFC功能。

5. 另外，大家亦可以將Android版八達通加入Google錢包之內，方便用家管理消費。

6. 成功在Android手機上加入八達通後，無論搭車或消費時，直接將手機拍至八達通感應器上，便可以直接付款。值得一提，每部 Android 手機的 NFC 感應位置不同，先了解所用手機 NFC 感應位，再將該位置對準八達通讀卡器，便可完成付款。

就連已推出4年的舊Nokia手機都可以使用Android版八達通搭車消費。

記者實測之下，Android版八達通的感應速度非常快捷，因為不需要任何解鎖、開機動作，直接拍機便可以付款消費。而且可以直接在app內或Google錢包內看到消費紀錄，亦都非常方便管理日常消費。另外，除了記者實試的Asus Zenfone 11 Ultra、Nothing Phone (2a）及小米14 Ultra都可以順暢使用外，就連只有「水貨」的Pixel 6以及已經推出近4年的Nokia 8.3 5G都可以完美使用，相信市面上大部份的Android手機都可以用到（官方指只需要升級至Android 13系統，以及擁有NFC功能的Android手機便可以使用）。



八達通團隊講解 Android 版八達通研發過程及分享手機版八達通如何便利香港人進行支付。八達通技術部總經理 ─ 潘雪穎Tracy Poon（左2） 八達通高級系統架構師 ─ 彭榮斌 Philip Pang (左1) 八達通助理項目經理 ─ 岑日瑋 Dominic Sham (右1) 八達通高級系統工程師 ─ 陳家雋 Michael Chan (右2)

Q. 如何將Android版八達通轉移去另一部手機？

A. 只需要在八達通App內的Android版八達通上，選擇「備份至雲端」，便可以將八達通備份起來。當在新手機下載及登入八達通App後，便可以還原此卡。而備份至雲端時會直接備份至八達通的伺服器上，不需要利用Google drive任何位置。

利用Android版八達通app便可以將八達通備份至雲端之上，換新手機時可隨時回復八達通卡十分簡便。

Q. Android版八達通對應什麼手機機種？有沒有什麼限制？

A. 八達通指市面上絕大部份的Android手機，只需要升級至Android 12系統，以及內置NFC功能，都可以完美地使用Android版八達通消費。就算是水貨手機，如Pixel系列等，都可以完美使用。

Pixel 6手機亦都可以使用Android版八達通。

Q. Android版八達通可以獲取「公共交通津貼」或使用「月票」嗎？

A. 基本上現時實體八達通可對應的功能，如「公共交通津貼」、「港鐵／巴士 月票」等都可以完全對應。

無論交通津貼或月票，都可以在八達通app內獲取或購買。

Q. 每個八達通賬戶可開設多少張Android版八達通？

A. 每一個八達通賬戶，暫時只以可以擁有一張Android版八達通。

Q. 為何Android版八達通等了那麼久才正式推出？技術上與以往的有什麼分別？

A. 八達通團隊指，因為Android手機品牌及款式非常多，因此早年在Android手機上統一使用同一個八達通系統設計相對困難，但正式推出Android 12後，問題終於解決，配搭廣泛使用的NFC Type A國際標準技術，使絕大部份可升級Android 12或以上的手機上完美使用八達通。

為收集更多客戶意見，令服務正式推出時能更付合客戶所需，八達通現開放申請試用Android版八達通（體驗版）服務。有意試用的客戶，可填妥網上表格申請，亦可於相關網站（https://www.octopus.com.hk/tc/consumer/mobile-payment/android-octopus/about/index.html）了解更多資訊。