華為 P70 Ultra一鍵脫衣修圖功能已封｜AI繪圖能力愈來愈強、甚至可以無中生有。早前中國內地網民發現，華為Huawei P70 Ultra 智能手機，其AI功能竟然能夠「一鍵脫衣」！不過華為公司收到指控後就即時跟進，指出這「功能」實為演算法錯誤，已經即時消除這個「BUG」，連登討論區即時怨聲載道，指投訴者多事、阻人開心：「我勸你少管閒事！」



連登仔：華為IT用咗幾多張性感照訓練AI？

有傳華為P70手機的新功能，本來只是修朦、修身的一個進化，原意是令相中人更豐滿，但網民意外發現AI懂得「一鍵脫衣」，以手指在相片中女性穿著衣服的胸部位置輕輕一點，AI竟然自動為相中人脫衣、平胸衫變低胸衫，更以人工智能重新繪畫出豐滿身材！事件引發手機即時被瘋搶，之後很多人都實試成功用到「一鍵脫衣」功能。「咸濕仔」玩得開心，連登討論區有網民感謝華為「新發明」，直言「今日起禾係中國人啊嗨」，又笑言「班IT狗一定用左好多J圖黎train 個AI」。

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華為已從雲端截封脫衣功能

由於AI修圖時手機必須連線，運算過程都是在華為的雲端server上進行，廠方已封鎖了這功能，所以全部Huawei P70 Ultra手機，不用更新firmware都已經通通被禁用「一鍵脫衣」，事件暫時未造成更嚴重的影響，但令人驚觀，強大的AI功能，一不小心可能會為人惡用。當連登仔知道功能已經被封，就指責用家不應該在網上張揚「點解唔可以靜靜地贏」，又指「批評華為AI色情低俗嗰班，肯定係女人嚟㗎啦」、「我勸你少管閒事」。

3年前已有AI脫衣功能｜過半用戶以身邊女性相片試玩

原來早在2021年，荷蘭資安公司「Sensity」已警告有團隊利用深度偽造（deepfake）技術打造AI脫衣修圖機器人，更開放功能在「Telegram」私人群組中供超過10萬名用戶試玩，用戶上傳女性照片，AI幾秒後就自動「脫衣」，「Sensity」指過半用戶並不是以名人明星相試玩，而是利用身邊女性的相片去製作假裸照。不過當時AI技術未及現在進步，假圖一睇即知是移花接木。