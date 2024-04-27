想換手機買Samsung還是iPhone？內行人指要求專業錄影效能就選它

在手機市場上，三星和蘋果一直是兩大領導品牌，其產品總是引發廣泛討論和關注，各有各的擁護者。



近日，有名網友打算換手機，他在Galaxy S24 Ultra和iPhone 15 Pro之間猶豫不決，故詢問網友「如果著重錄影是不是只能選iPhone？」問題一出，掀起討論，網友紛紛分享三星手機和iPhone的優缺點。

+ 7

三星手機和iPhone，推薦買哪支手機？

一名網友以「如果著重錄影是不是只能選iPhone」為題於PTT發文表示，他打算換掉使用三年的iPhone 12 Pro，平時常使用錄影功能，目前考慮在Galaxy S24 Ultra和iPhone 15 Pro之間做選擇。他認為，三星的拍照或錄影技術應該比蘋果更優秀，因此對Galaxy S24 Ultra感興趣，詢問大家「有沒有摸過兩支的大大給點建議？」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「三星是安卓（Android）的頂，蘋果是手機的頂」、「iphone就是系統難用而已，錄影照相顏色都很準，是很大的優點」、「iPhone的最大缺點就是裡面是iOS」、「iPhone錄影真的勝出」、「選iPhone就不要對拍照有太大期待，錄影的話真的是目前最頂的」。

也很多人推薦三星手機，「一堆人氣戶外直播主都拿s23U或s24U」、「iPhone拍照沒比較弱，但是醜很多，s23u錄影其實就不錯了，s24u多了4k60錄影中焦段切換，畫質其實也不輸iPhone，不在意握持手感的話個人選24u」。

雖然三星手機功能也很多，但因為原PO較注重錄影功能，因此若單看錄影功能，不少網友還是推薦iPhone。

延伸閱讀：用Android手機會被朋友排擠？調查：指85%美國年輕人都在用iPhone

+ 5

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：換手機該買三星還是蘋果？內行人「見1需求」狂推它：是最好選擇】