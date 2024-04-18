SONY Xperia 1 VI在5月中登場？　21:9超長屏莫比例配驍龍8 Gen3

據最新消息，索尼計劃在2024年繼續推出與Xperia 1 V幾乎相同的手機產品。微博用戶@zackbuks近日曝光了一張海報，顯示索尼將於5月17日舉辦一場新品發布會。不過，這張海報並未透露具體將要發布的哪款手機的訊息。



外界普遍猜測，在此次發布會上可能會亮相的唯一一款手機將是近期頻繁被曝光的Xperia 1 VI。

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據悉，Xperia 1 VI將會放棄使用4K屏幕和超長屏幕比例21:9，並選擇一種更符合行業標準的解決方案。因此，新機的外觀可能會比其前輩更寬一些。同時，新款手機將配備與Xperia 1 V完全相同的後置攝像頭模組，並通過軟件處理進行改進，可能會加入一些AI功能。

除此之外，預計Xperia 1 VI將會搭載高通驍龍8 Gen 3處理器，並配備至少12GB的內存。

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