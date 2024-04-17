傳iPhone 16 / 16 Plus將有6大改動　配置接近Pro系列　用上A18？

早前有 iPhone 16 Pro 跟 iPhone 16 Pro Max 的主要改動資訊流傳，新近就輪到配標型號 iPhone 16 與 iPhone 16 Plus 消息曝光。據透露兩款新機將有至少六大配置改動，包括與 Pro 系列看齊的按鍵操作等。



據外媒 Apple Hub 透過其 X 帳號（@theapplehub）透露，預計今年 9 月發表的蘋果 iPhone 16 跟 iPhone 16 Plus 兩款機型，將迎來至少 6 項產品更動。

iPhone 16 / 16 Plus將有6大改動

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其中 iPhone 16 跟 16 Plus 機背攝像模組，將由原先方形設計變回更像古早型號 iPhone X 的橢圓形縱向雙鏡排列（改動一），而機型配色則可能增設純白及淺紫色款選擇（改動二）。

操作方面 iPhone 16 跟 16 Plus 除將引入首配於 iPhone 15 Pro/15 Pro Max 的 Action Button 自定義動作按鍵、捨棄原有撥動式靜音鍵外（改動三），又將與最新 iPhone 16 Pro/16 Pro Max 一樣，同步引入放置在側邊按鈕下方的攝影用 Capture Buttion（改動四），使用體驗基本與 Pro 版本看齊。

硬件部件 iPhone 16 跟 iPhone 16 Plus 終於不會再用舊晶片，而頗大機會用上新代 A18 晶片、兼內置現時尚未定名的獨立 AI 硬件模組（改動五）；電量部份 iPhone 16 將擴大電池至 3,561mAh（較前代增加 6.3%），不過 Plus 版本電池反而降至 4,006mAh 容量（較前代減少 8.6%），如屬實未知蘋果會否在功耗方面作出續航力補足方案（改動六）。

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