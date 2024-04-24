Android 15新功能even dimmer 調暗屏幕除開關選項 還可這樣做
撰文：中關村在線
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根據國外科技媒體的報道，Google正在計劃在最新的Android 15系統中引入一個名為「even dimmer」的選項，用戶可以通過開啟這個功能來進一步調暗屏幕亮度。這一變化是針對那些不喜歡使用深色模式的Android 用戶而言。
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Android 12系統中的「extra dim」功能已經被廣泛採用，並且在「設置」>「輔助功能」下提供了一個可供選擇的選項。如果用戶需要，在最低亮度上還可以再調暗屏幕。然而，在Android 15系統中，「even dimmer」不再是開關選項，而是一個滑塊界面，方便用戶直接通過系統亮度條進行調整。
最新版的AOSP代碼顯示，「even dimmer」將會出現在「設置」>「顯示」下的「自適應亮度」設定旁邊，並被描述為用於擴展到傳統範圍以下的亮度級別。不過目前該功能尚未啟用。
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