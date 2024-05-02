Xiaomi 14 SE消息曝光 配Snapdragon 8s Gen 3 會是這機國際版
撰文：Mobile Magazine
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近日外媒再傳出Xiaomi 14 系列的新成員「Xiaomi 14 SE」，而該機將會是 Xiaomi Civi 4 Pro 的國際版!
近日據爆料人 yabhishekhd 透露，Xiaomi 14 系列將加入 SE 版本，該機將在6月於印度發表，售價將低於50000印度盧比（折合約4739港元）。
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yabhishekhd 表示，Xiaomi 14 SE 是 Xiaomi Civi 4 Pro 的國際版本，兩者規格相同。Xiaomi 14 SE 將配備 Snapdragon 8s Gen 3 處理器，採用6.55吋120Hz 刷新率屏幕(2750 x 1236)，搭載 Leica Summicron 三鏡 ，分別是 1 吋 LYT900 感光元件 5000萬像F1.63-4.0 可調光圈 OIS 主鏡 + 1200萬像OV13B10超廣角鏡 + 5000萬像Samsung S5KJN1人像長焦鏡頭及3200萬像 + 3200萬像廣角自拍鏡頭，內建 4700mAh 電池(支援 67W 快充)。此外，Xiaomi Civi 4 Pro還搭載自研澎湃 T1 訊號增強晶片，支援螢幕下指紋、NFC、紅外線遙控等。
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