復刻諾基亞3210有新消息 HMD計劃重啟經典手機 屏幕會有這改變
撰文：中關村在線
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近日，消息稱HMD計劃重啟部分諾基亞的經典功能手機。其中，新款諾基亞3210的諜照已曝光。這款新機採用了復古的設計風格，正面依然保留了傳統的物理鍵盤，但鍵盤佈局與老款3210有所不同，並且屏幕也更大。
據稱，諾基亞3210於1999年3月18日發布，當時被譽為「小巧簡潔」的手機之一，並且是諾基亞首款採用內置電池設計的產品。截至2011年8月，該機銷售量已經超過1.6億台，使得諾基亞在手機市場站穩了腳跟。
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回顧諾基亞的歷史，在放棄塞班系統之後，他們推出了搭載貝拉、Meego和Windows Phone等多種智能手機系統的產品，然而消費者似乎並不願意為其買單。直到Android系統的出現，在2010年第四季度超越諾基亞塞班系統成為全球最大的智能手機平台。
隨後，HMD接手了諾基亞手機業務，並推出了一系列復刻版的諾基亞經典機型。
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