iQOO Z9系列新品發布　80W閃充技術還有6000mAh電池　一文看清

早前，iQOO舉行iQOO Z9系列新品發布會，下面就讓我來帶大家一文看懂發布會內容~



新品售價速覽

iQOO Z9 Turbo，先享計劃現已開啟，4月29日開始發貨：12GB+256GB，首銷價1999元（人民幣）；16GB+256GB，首銷價2299元（人民幣）；12GB+512GB，首銷價2399元（人民幣）；16GB+512GB，首銷價2599元（人民幣）。

iQOO Z9，4月29日正式開售：8GB+128GB，首銷價1499元（人民幣）；8GB+256GB，首銷價1599元（人民幣）；12GB+256GB，首銷價1799元（人民幣）；12GB+512GB，首銷價1999元。

iQOO Z9x，4月29日正式開售：8GB+128GB，首銷價1149元（人民幣）；8GB+256GB，首銷價1249元（人民幣）；12GB+256GB，首銷價1449元。

iQOO磁吸散熱背夾：首銷優惠價179元（人民幣）；4月24日-4月29日期間，搭配iQOO Z9系列購買，冰晶白版僅需99元（人民幣）。

iQOO WATCH ：4月24日-5月7日期間，eSIM版本優惠價1199元（人民幣）；

4月24日-5月7日期間，搭配iQOO Z9系列購買藍牙版本，可享優惠價999元（人民幣）。

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1、iQOO Z9 Turbo

iQOO Z9 Turbo以其卓越的續航能力在手機市場中獨佔鰲頭，成為續航榜單的新晉冠軍。該手機的續航表現令人印象深刻：MOBA遊戲可持續10小時，在線視頻播放可達20.7小時，而微信語音通話更是能夠持續32.1小時。在電池技術上，iQOO Z9 Turbo採用了vivo與寧德新能源合作開發的創新技術，包括碳元重組技術和極片重塑技術，實現了高性能、高容量和長壽命的「不可能三角」。該手機首發了6000mAh的藍海電池，這是目前市面上最高容量的藍海電池，同時，自研的電池封裝技術使得電池更加輕薄，配合80W的閃充技術，支持PD協議和反向充電功能，為用戶提供了更加便捷的充電體驗。

在設計上，iQOO Z9 Turbo採用了核舟架構，可能是市場上最輕薄的6000mAh電池手機，厚度僅為7.98mm，重量為194.9g。手機的後蓋採用了等深四曲設計，中框為直邊，正面則擁有超窄的黑邊，整體設計靈感來源於iQOO旗艦機型的金屬舷窗設計。此外，iQOO Z9 Turbo提供了星芒白、山野青和曜夜黑三種顏色供用戶選擇。

性能方面，iQOO Z9 Turbo搭載了第三代驍龍8s處理器，安兔兔跑分高達176萬，配備了6k天幕VC液冷散熱系統，這是iQOO歷史上最大的VC均熱板。手機首次適配了王者榮耀120幀+極致畫質模式，並通過KPL比賽用機測試認證。此外，iQOO Z9 Turbo還首次適配了移動光線追蹤技術，提供了行業獨家的暗區突圍光線追蹤效果，以及首次搭載的獨顯晶片Turbo，支持遊戲超幀和四大主流視頻平台的視頻超幀功能，原畫模式，以及行業獨家的元夢之星120幀超幀模式。

在顯示方面，iQOO Z9 Turbo首發了華星C8旗艦屏，具有4500尼特的HDR峰值亮度和1.5K分辨率，提供高色準和144Hz的高刷新率。為了保護用戶的視力，手機提供了兩套護眼方案：首次支持3840Hz的超高頻PWM調光，以及全亮度DC調光。

攝像頭配置上，iQOO Z9 Turbo搭載了索尼LYT-600主攝，支持全像素全向對焦和OIS光學防抖，具備運動搖攝和運動抓拍等功能。手機的攝影算法以鮮明、質感和自然色彩著稱，支持2x人像拍攝，邊框水印，魚眼模式，小行星特效和時光慢門等創意拍攝功能。

系統方面，iQOO Z9 Turbo運行OriginOS 4系統，支持藍心小V一句話視頻剪輯和AI筆記創作功能。此外，該系統還支持電腦端的辦公套件，實現了與手機端相同的功能。通話小V幫記功能支持應用通話錄音，為用戶提供了更多的便利性。

2、iQOO Z9以及 iQOO Z9x

iQOO Z9手機以其獨特的設計和卓越性能脱穎而出。它擁有7.98毫米的超薄機身和僅194.6克的輕盈重量，便於攜帶。該手機配備了與旗艦機型相同的C8顯示屏，提供出色的視覺體驗。此外，它還搭載了容量為6000mAh的電池，確保了持久的續航能力。iQOO Z9採用了先進的6K天幕VC散熱技術，有效保持設備在高負載下的温度控制。在攝影方面，它配備了與旗艦機型相同的LYT-600主攝像頭，能夠捕捉清晰、細膩的圖像。

該手機搭載了第三代驍龍7系列處理器，提供了強大的處理能力和流暢的用戶體驗。iQOO Z9還支持紅外遙控功能，方便用戶控制家中的智能設備。它還配備了全功能NFC，支持多種移動支付和數據傳輸方式。此外，手機還配備了立體聲雙揚聲器和X軸馬達，為用戶帶來沉浸式的音頻體驗和精準的觸感反饋。總的來說，iQOO Z9是一款集高性能、長續航和先進功能於一身的智能手機。

全新的iQOO Z9x手機，以其卓越的顯示技術引領行業標準，配備了一塊亮度高達1000尼特的頂級LCD屏幕，尺寸為6.72英寸，支持120Hz的高刷新率，確保了流暢的視覺體驗。即使在濕潤的環境下，其濕手觸控功能也能保持靈敏的響應。立體聲雙揚聲器提供了沉浸式的音頻體驗，而搭載的第一代驍龍6處理器則確保了強勁的性能。

iQOO Z9x的設計同樣引人注目，獨特的舷窗設計，賦予了手機時尚的外觀。機身厚度僅為7.99mm，輕薄便攜，而光耀紋理的表面處理則增添了一份優雅。新推出的風羽青配色，為消費者提供了更多個性化選擇。此外，該手機還支持存儲卡擴展，方便用戶根據需要增加存儲空間，同時保留了3.5mm耳機接口，方便用戶使用有線耳機。

3、其他

iQOO磁吸散熱背夾以其超輕薄設計（機身厚度僅19.9mm，重量輕至69g）為用戶帶來更加舒適和便攜的遊戲體驗。它配備了高效的散熱系統，能夠實現高達-7℃的旗艦級製冷效果，最高降温能力達到32℃，確保設備在長時間運行中也能保持流暢不掉幀。此外，這款散熱背夾具有廣泛的兼容性，支持iOS和Android系統的多品牌手機及平板，用戶只需簡單操作即可實現一貼即合，不受設備限制。更值得一提的是，它還配備了RGB炫酷燈效，讓用戶在享受高性能散熱的同時，也能體驗到炫酷的視覺效果。

iQOO WATCH推出了新款「林蹤綠」錶帶和配套錶盤，搭載自研的藍河操作系統，具備全面的多通道健康運動監測功能，包括AI跑步教練和超過100種運動模式，為用戶的健康生活提供更多支持。此外，這款智能手錶擁有長達16天的超長續航能力，支持eSIM獨立通信，以及微信手錶版、NFC一表通關和車鑰匙等便捷功能，為用戶提供既實用又充滿樂趣的使用體驗。

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