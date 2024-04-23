Huawei Pura 70系列攻略　屏幕、攝像頭和電池有異　這兩款最適合

華為Pura 70系列作為華為P系列的最新力作，憑藉其創新的伸縮攝像頭技術、強大的硬件配置以及獨特的設計，吸引了眾多消費者的關注。



在眾多選擇中，Pura 70和Pura 70 Ultra尤其引人注目，它們不僅在性能上獨樹一幟，而且在價格上也提供了較高的性價比。本文將為您提供一份詳細的購買攻略，幫助您在Pura 70系列中做出明智的選擇。

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1、屏幕配置對比

屏幕是用戶與手機交互的第一界面，一個高質量的屏幕對於提升用戶體驗至關重要。

Pura 70 Ultra 和 Pro+ ：均配備了6.8英寸OLED四曲面屏幕，1440Hz PWM調光技術減少了屏幕閃爍，1-120Hz LTPO技術使得屏幕刷新率可以根據內容智能調節，300Hz觸控採樣率則確保了流暢的操作體驗。此外，玄武鋼化崑崙玻璃的應用，提供了更強的耐磨損和抗跌落能力。

Pura 70 Pro ：雖然屏幕尺寸和類型與Ultra和Pro+相同，但採用的是二代崑崙玻璃，相比玄武鋼化崑崙玻璃，在耐磨損和抗跌落能力上略有差距。

Pura 70 ：採用了6.6英寸OLED直屏，分辨率略低於其他三款，但1440Hz PWM調光和二代崑崙玻璃的配置，依然保證了良好的顯示效果和耐用性。

2、攝像頭配置對比

攝像頭是華為Pura 70系列的一大亮點，特別是在Ultra和Pro+版本上，華為採用了業界首創的超聚光伸縮攝像頭技術。

Pura 70 Ultra ：後置主攝為5000萬像素、1英寸底、伸縮鏡頭，具備傳感器防抖和F1.6-F4.0可變光圈，配合4000萬像素超廣角和5000萬像素3.5X潛望長焦鏡頭，無論是日常拍照還是專業攝影，都能滿足您的需求。

Pura 70 ：雖然後置主攝同樣為5000萬像素，但超廣角和長焦鏡頭的像素較低，分別為1300萬像素和1200萬像素，不過長焦鏡頭的F3.4光圈在低光環境下可能會有更好的表現。

3、電池和充電配置對比

電池續航是用戶選擇手機時的重要考量因素之一。

Pura 70 Ultra ：配備了5200mAh電池，支持100W有線快充和80W無線快充，無論是電池容量還是充電速度，都是系列中最強的。

Pura 70 ：電池容量為4900mAh，有線快充和無線快充的功率分別為66W和50W，雖然略低於Ultra，但對於大多數用戶來說，這樣的配置已經足夠滿足日常使用。

4、其他功能和配置

除了屏幕、攝像頭和電池外，華為Pura 70系列在其他功能和配置上也有亮點。

衛星通信 ：Pura 70 Ultra和Pro+支持衛星消息和衛星通話功能，在無地面網絡的情況下，依然能夠保持通信能力。

防護能力 ：所有機型均支持IP68防塵防水，提供了良好的防護性能。

連接性 ：USB 3.1、紅外遙控和全功能NFC的配置，滿足了用戶在數據傳輸、家居控制和移動支付等方面的需求。

5、售價對比

價格是決定購買行為的關鍵因素之一。

Pura 70 Ultra ：16+512GB版本售價9999元（人民幣），16+1TB版本售價10999元（人民幣），是系列中價格最高的機型。

Pura 70 ：12+256GB版本售價5499元（人民幣），12+512GB版本售價5999元（人民幣），12+1TB版本售價6999元（人民幣），是系列中價格最低的機型。

6、購買建議

在華為Pura 70系列中，Pura 70和Pura 70 Ultra可能是最值得購買的兩款機型。

如果您是攝影愛好者或專業人士 ，追求最高端的攝像體驗和最強大的硬件配置，Pura 70 Ultra無疑是您的首選。它的攝像頭配置和電池續航能力都是系列中最強的，適合對手機攝影有專業需求的用戶。

如果您的預算有限 ，但仍然希望享受到Pura 70系列的主要特點，Pura 70標準版是最合適的選擇。雖然它的攝像頭配置和電池續航能力略低於其他三款，但價格更為親民，適合對手機性能有一定要求但不追求極致的用戶。

7、總結

華為Pura 70系列以其創新的技術和強大的性能，為不同需求的消費者提供了豐富的選擇。Pura 70和Pura 70 Ultra憑藉其在攝像、電池和特殊功能上的優勢，尤其值得關注。在做出購買決策時，您應考慮自己的預算、對攝像頭性能的需求、對手機存儲容量和電池續航的期望，以及是否有特殊通信需求。希望這份詳細的購買攻略能夠幫助您選擇到最適合自己的華為Pura 70系列手機。

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