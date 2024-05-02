HUAWEI Pura 70／Ultra／Pro港行推出，預訂送MatePad SE平板或耳機｜華為HUAWEI最新旗艦手機HUAWEI Pura 70系列終於正式香港推出預訂！早前華為為用家帶來了三款全新機型：HUAWEI Pura 70 Ultra、HUAWEI Pura 70 Pro和HUAWEI Pura 70，而且一推出即被搶購一空！最近官方終於正式公布港版預訂詳情，最平$5988就可以入手！



HUAWEI Pura 70 Ultra無疑是整個系列中的佼佼者。它配備了6.8英寸OLED四曲面屏幕，搭配1440Hz PWM調光和1-120Hz LTPO技術，可以智能調節屏幕的刷新率，還能有效減少屏幕閃爍，帶來舒適的視覺體驗。玄武鋼化崑崙玻璃的應用更是大大提升了屏幕的耐用性。在攝像頭方面，Ultra版本採用了超聚光伸縮攝像頭技術，主鏡頭頭搭載了5000萬像素、1英寸感光元件，並支持傳感器防震和F1.6-F4.0可變光圈。配合4000萬像素超廣角和5000萬像素3.5X潛望長焦鏡頭，無論是日常拍照還是專業攝影，都能輕鬆應對。

相比之下，HUAWEI Pura 70 Pro在屏幕和電池方面略有不及，但依然保持了相當高的水準。6.8英寸OLED四曲面屏幕，搭配二代崑崙玻璃，雖然在耐用性上略遜一籌，但顯示效果依舊出色。攝像頭和Ultra版本相同，都採用了超聚光伸縮技術。電池容量為5000mAh，支持80W有線快充和50W無線快充。

如果想有更高性價比，HUAWEI Pura 70無疑是一個更好的選擇。6.6英寸OLED直屏，解像度雖然略低於其他兩款，但1440Hz PWM調光和二代崑崙玻璃的加持，確保了良好的顯示效果和耐用性。後置攝像頭採用了5000萬像素主鏡頭，搭配1300萬像素超廣角和1200萬像素5倍長焦鏡頭，日常拍照綽綽有餘。電池容量為4900mAh，支援66W有線快充和50W無線快充。

售價方面，HUAWEI Pura 70 Ultra建議零售價為港幣$10,888，備有香頌綠、摩卡棕和星芒黑三種配色；HUAWEI Pura 70 Pro建議零售價為港幣$7,588，備有雪域白和羽砂黑兩種配色;HUAWEI Pura 70建議零售價為港幣$5,988，備有羽砂黑、雪域白和櫻玫紅三種配色。目前，這三款手機均已在指定零售商處開放預訂，預訂HUAWEI Pura 70 Ultra可獲贈HUAWEI MatePad SE平板電腦或預訂HUAWEI Pura 70／70 Pro 免費獲贈 HUAWEI FreeBuds Pro 3無線耳機，數量有限，想訂就要快出手了。