夏日重開冷氣前　洗濾網外多做1動作電費明顯有差　台電教你慳電

隨著夏天越來越近、氣溫逐漸升高，不少人已經開始吹冷氣，不過電價調漲也令人擔心額外支出，到底該怎麼做才省電費呢？台電就指出，節能標示1級的冷氣比起5級可以省電37％；HoHo居家清潔專家則試算，冷氣若長期缺乏清潔維護，每個月可能會多出4970元（台幣，約1200港元）。



吹冷氣少1動作「每月電費多近5千元（約1200港元）」，台電教1招省電37%

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台電建議，吹冷氣想省電有3招，首先，冷氣溫度只要調高1度，就能省電6％；其次是冷氣濾網要2至3週定期清洗，可以省電10％，且不只濾網，外殼、出風口和內部都需要清理；購買新冷氣時，也要優先選擇具節能標章、能源效率1級的產品，因為能源標示1級和5級比起來，可以省電高達37％。

節能標示1級的冷氣比起5級可以省電37％。（facebook@台電電力粉絲團）

另據《Nownews》報導，HoHo居家清潔專家指出，以一台3000W的冷氣機舉例，每個家庭一個月冷氣用電約720度、電費約2485元（台幣，約600港元）。冷氣如果長時間未清潔維護，就會大幅影響效能，用電量會比正常情況增加2至3倍，每個月產生4970元（約600港元）額外電費支出。

日本電器大廠士通也曾指出，若冷氣停機的時間超過1個月以上，內部就可能一直處於潮濕狀態，容易滋生黴菌，因此建議民眾在冷氣重啟前挑一個晴天，開啟送風的功能，吹半天左右的時間，讓室內機的內部恢復乾燥。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣重開前別只洗濾網！少1動作「每月電費多近5千元」，台電教1招省電37%】