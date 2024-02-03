慳電｜冬季哪些家電耗電量最大？即睇上榜5強　暖氣這樣開較省電

物價齊漲，荷包緊縮的時代，平常花費難免更需要斤斤計較，一分一毫也盡量省下來。



日本媒體《grape》報道，日本線上家電量販商「Nojima」，近來就分享排行五項最耗電的家電，並說明該怎麼使用，才能夠更省電。

以下5款家電，於冬天時的耗電量普遍會較高：（按圖了解）

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第5名：廚房用具

特別是在冬天的時候，很多人會使用熱水壺煮水、保溫，讓自己隨時都有熱水能引用。但如果水煮好後，放置時間超過2小時，那麼保溫的耗電量，將超過放冷後再重新煮水的電量。因此如果沒有預估要在2小時內喝完，取消保溫才是省電的作法。電飯煲也有類似的狀況，如果東西煮好在3小時內未食用，冷藏再加熱也比保溫省電。

第4名：照明器具

一般電燈在點亮的3秒間，消費電力約是開着時的2.2倍。因此換算下來，若是在7秒之內需要開開關關，一直開着其實比較省電。話雖如此，實際上很少有需要在7秒內頻繁開關的狀況，因此「隨手關燈」仍是最基本的省電法則。此外將一般燈泡替換成LED燈，也有省電的效果。

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第3名：電熱水器

冬天難免會想要泡熱水澡，進而頻繁使用熱水器。可以考慮在浴缸上加蓋，前一個人泡完澡後先蓋着，防止讓熱能散出，下一個人入浴時，就能減少需要的熱水量。

第二名 雪櫃

雪櫃平常本來就容易開開關關，如果想要省電，因為冬天本來就冷，所以冰雪櫃的溫度調節也不用調太強。當然，還是必須以實際的狀況，衡量雪櫃的溫度應該如何調整。

第1名：冷暖氣機

冷暖氣機相差一度時，耗電量可能會差到10％左右。除了靠空調取暖外，還可以利用循環扇或其他保暖家電加強效率。另外如果要外出，夏天在1小時內的時間回來，冷氣一直開着比關掉再開省電。冬天則是在半小時內，開着比先關掉還要省電。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】