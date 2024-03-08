潮濕｜浴室必備家電不是抽濕機？網民稱有「它」不開窗也乾燥舒適

浴室是房屋內濕氣最重的地方，長期潮濕可能導致長沒速度快，因此許多人都認為浴室需要有對外窗，對外窗可以通風，也可以加速排便臭味的消散，因此浴室有無對外窗也是許多人購買房屋的標準之一。近期就有一名網民好奇，「衛浴開窗與否會不會一個影響你買建案的意願，這個意願影響高嗎？」



浴室必備家電是甚麼？不是抽濕機！

近日有位台灣網民在PTT房屋板上以「衛浴不開窗真的沒差嗎？」為題發文請益，表示因為自己蠻介意浴室有沒有開窗這件事，「有開窗的廁所，真的比較乾爽不壓抑」，雖然無窗的浴室可以倚賴浴室暖風機（浴室寶）解決，但他仍認為自然通風的效果是科技無法完全複製的，不過這位網民也表示，如果現在的新建案要找開窗的衛浴，通常都是邊間大坪數，而房價也自然就偏高。

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貼文一出，也吸引許多人的熱烈討論，有人認為浴室有沒有窗根本沒差，如果有窗也會因為隱私問題而長期關上：

．「隱私問題，開開關關到最後窗戶都懶得開」

．「懶得開關＋1而且通常很小的窗又難開」



除此之外，也有另一部分網民認為，有開窗還是有差，並以酒店浴室為例：

．「有差啊，酒店浴室無窗一進去就感覺濕氣重」

．「沒有開窗的一律跳過」

．「有窗差很多，即使沒開窗有光透進來都好，沒窗的就是濕氣和霉味」



另外也有網民表示，浴室開窗不僅是為了抽濕和排風，也有增加採光的功能：

．「開窗是增加採光跟減少壓迫」

．「廁所還是有窗感覺比較通風明亮啦」



還有內行人表示，浴室寶真的可以有效解決浴室濕氣問題，其中又以換氣型浴室寶為最好用：

．「暖風機的24小時換氣開下去就好了，比開窗還好」

．「我家浴室有窗戶，但是幾乎沒開，都是用暖風機」

．「雖然有窗但從來不開，有五合一暖風機就夠了」

．「有換氣型暖風機根本沒差」

．「久了發現有全室抽濕和全熱真的不需要開窗了」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：浴室必備家電是什麼？不是抽濕機！過來人推1實用好物「有它就夠了」：不開窗也乾燥舒適】