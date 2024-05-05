Arlo第二代家居攝影機、智能門鈴實測｜Arlo 一直都推出不少智能家居監察裝置，包括家用攝影機及智能門鈴等，最近推出的 Essential 系列攝影機及第二代視訊門鈴再次加入不少新技術，為用家帶來更便捷、更安全的使用體驗。記者早前新機入手，實測值不值得入手。



記者一向都使用不少家居攝影機來監察家人的安全，亦在家中已安裝多個不同品牌的攝影機。最欣賞的是，Arlo無論新增多少台裝置，都可以在同一個 Arlo Secure App 中進行集中管理，非常方便。而設定流程也十分簡易，跟隨 App 的幾個步驟就能輕鬆完成。即使在街上，連線速度依然非常快，不過如果想觀看最長30天的錄影記錄，就需要加入 Arlo 的付費會員計劃才可。

非常實用的Arlo Secure App

．Essential 室內攝影機(第二代)

新登場的 Essential 室內攝影機(第二代)升級了影像解像度增至 2K，同時具備 130 度超廣視角，搭配夜視功能及雙向通話的降噪音訊，就算在低光環境下也能清晰監看家中任何角落的動靜，並可透過手機 App 與家人互動。值得一提的是，Essential室內攝影機還特別強化了隱私保護，可在 Arlo Secure App 中將保護盾調整至閒置模式，在需要私密空間時自動停止監控與錄影，以及實體鏡頭簾，更為安全。另外，攝影機還內建警報功能，可自動或手動觸發，為屋企的老人家安全提供多重防護。

性價比非常高的Essential 室內攝影機(第二代)，售價為$888。

．Essential 戶外攝影機(第二代)

如果一般村屋或有露台的用家非，需要戶外安全監控的話Essential 戶外攝影機(第二代)應是不錯的選擇。它同樣具備 2K 超高解像度、130 度廣角監控，還升級了夜視功能，用家不再侷限於黑白畫面，而是能觀看到彩色影像，更容易判斷戶外的狀況。同樣配備了雙向通話的降噪音訊，透過手機就能與訪客對話。此外，Essential 戶外攝像頭還集成了聚光燈，在有可疑人士時自動亮起，震懾不法分子。而且安裝十分簡便，完全免除布線的困擾。充電後可以連續使用4個月，續航力十分長。另外機身無論面對高溫酷暑、嚴寒冰雪或是風吹雨淋都能承受得住，是戶外安全監控不錯的選擇。

擁有可連續使用4個月續航力，售價為$1188。

．Arlo 視訊門鈴(第二代)

不少家居都安裝了智能門鎖，同樣智能門鈴必然的配備。可在訪客按門鈴的瞬間就能透過手機查看來訪者的身份，最新Arlo 視訊門鈴(第二代)亦是不錯的選擇。它提供 180 度超大視角，從頭到腳一覽無遺，就連放在門前地上的包裹也能看得一清二楚。透過手機即可與訪客進行視訊對話，就算用家不在家也能請訪客留下口訊，隨時掌握門前動態。視訊門鈴同樣具備非常不錯的夜視功能和警報系統，並通過嚴苛測試，能抵抗惡劣的戶外環境。無論一般住宅或村屋都適合使用。