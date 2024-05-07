學童被迫親手砸碎高達、體罰片上傳B站｜玩物喪智，高達模型、Switch打機、上網睇動漫，以上行為在學生家長眼中都是影響學生心智，令他們無法專心讀書的洪水猛獸。中國大陸高考日子即將迫近，有人在bili bili（B站）上傳影片，只見一個四眼仔被拿著長間尺的女性訓話，先以長間尺打手掌三板，再迫他親手鐵鎚砸碎兩部模型，網民爆發熱議，指這種行為將影響兒童一生。



《高達SEED》跟《水星的魔女》中，主角都曾將對手的機體斬手斬腳削成「人棍」，還覺得是為對方著想，相信被削的機師一世都有心理陰影。而影片中男童親手將自己組裝的HG風靈高達改修型及HG命運高達砸碎，想必心理陰影面積更大。

學童被迫親手砸碎高達、體罰片上傳B站（設計圖片）

bili bili（B站）影片截圖

影片連結：「救救他」（網民轉貼，非事主原片）

母親快錢請家教管孩子｜下馬威先打三板再迫親手砸碎高達

更令人不解的是，有網民留言解說，原來影片右上角眼白白看孩子被打的才是母親，以間尺打人的是媽媽從網上花錢請來的家庭教師，她在接手管教男孩前，決定先來個下馬威、展示自己的教育理念，指男孩玩玩具玩得太開心，玩具可以將來再買，現在要專心讀書，強迫他親手砸碎模型。有專家認為影片中教師犯下三事不應做的事、將令學生留下心理陰影：1：在父母面前體罰／2：要孩子親自破壞所愛之物／3：上載影片要全社會看到，還沒有打格打碼。

網民：未來別怪小孩不把父母當人看

也有網民表示：「這孩子以後會收起自己的真心，不會再輕易讓別人知道自己的喜惡」、「之前我媽也是逼著我把我的玩具給燒了，然後我現在有六年沒回家了」、「失去愛物的能力，又怎麼再懂得愛人」、「未來別怪小孩不把父母當人看」。