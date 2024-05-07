《九龍城寨之圍城》香港票房已衝破2,000萬港元，原來電影另有原作小說漫畫、翻看後發現故事原來大改特改，林峯演的主角陳洛軍身世大有不同，「大老闆」任賢齊與他反目的原因令人噴飯。而且漫畫還有第2部，其中一位主角將會死去。



九龍城寨之圍城電影漫畫不同處01｜角色造型大不同

不同處01｜角色造型大不同

《九龍城寨之圍城》電影、漫畫最顯注分別可說是角色造型，因電影需要配合演員形像，不可能跟漫畫完全一樣，變化最大可說是林峯，他演出的主角「陳洛軍」是個skin head 難民，在原作中卻一頭銀色長髮、極似《KOF拳王》遊戲角色。另外，洪金寶角色「大老闆」在原作是個頭頂有紋身的光頭大隻佬。

九龍城寨之圍城︱龍卷風古天樂型到炸裂 電影VS港漫造型終極對比

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不同處02｜大老闆背叛陳洛軍原因九唔搭八

電影中任賢齊演的「狄秋」老婆跟女兒被「陳洛軍」的父親殘殺（城城演），仇恨朦蔽雙眼後被「大老闆」洪金寶利用，殺入城寨滅了「龍捲風」、「陳洛軍」一伙人。但漫畫中「大老闆」實為一個控制欲極強的怪獸家長，知道愛女喵喵暗戀陳洛軍，所以才要殺了洛軍媽媽！如果照搬到電影恐怕……

九龍城寨之圍城電影漫畫不同處02｜大老闆背叛陳洛軍原因九唔搭八

不同處03｜信一是管理層、另有更強刀手

劉俊謙扮演的「信一」超靚仔，在原作中也是知名「龍城第一刀」，但身份比較傾向負管理層、軍師，更常有前無後，出刀上戰場的是十二少手下獨眼龍「吉祥」，戲份極重的他角色被刪除、元素融入到十二少跟信一身上。

不同處03｜信一是管理層、另有更強刀手

十二少（圖左）手下「吉祥」（圖右）原作中戲份極重，電昒中他角色被刪除、元素融入到十二少跟信一身上。

不同處04｜漫畫版四仔更好打、單挑王九險勝

幪面打手「四仔」在原作其實名為「AV」，香港在95年才推行電影三級制，城寨94年已清拆，覺得改名有點多餘。「AV」在漫畫中並不是黑市醫生，他的身份也有更多着墨。原來他本才是一位高大靚仔金融才俊，後來女友被黑社會睇中，反抗時被毀容才逃到城寨。幾位主角中以他力氣最大，曾與王九單挑，幾乎打敗對手。

不同處05｜漫畫不只魚蛋妹還有很多女角

電影觀眾都很喜歡小童星魚蛋妹，此外電影就很少有女性角色。但其實原作中「陳洛軍」有位女友藍藍、她是「信一」的堂妹，小學時被陳洛軍所救（當洛軍是個大肥仔）。另外，上文提及的大老闆女兒喵喵也單戀「陳洛軍」。如果電影要加喵喵，是不是應該找《飯戲攻心》的喵喵林明禎演？

不同處05｜漫畫不只魚蛋妹還有很多女角

不同處05｜漫畫不只魚蛋妹還有很多女角

不同處06｜任賢齊主角漫畫第2部才登場

「狄秋」其實要第2部才登場，他是一個城府更深的奸角，穿通另一位新角色雷公主背判大老闆。「狄秋」在電影尾聲被「陳洛軍」放生，如果電影有第二集，他又會否再次與「陳洛軍」為敵呢？

不同處06｜任賢齊主角漫畫第2部才登場

不同處07｜龍捲風致敬哥哥張國榮

古天樂扮演城寨大佬「龍捲風」，原作中被城寨中人尊稱為「哥哥」，除了《阿飛正傳》造型，還穿唐裝致敬《胭脂扣》（所以另一角色才叫十二少，劇情中更大玩《無心睡眠》歌詞。），他跟大老闆一戰時死去，也同樣重創了對手，真的是高手之中的高手。

不同處07｜龍捲風致敬哥哥張國榮

不同處08｜王九身份之謎、仲有隱世食神師兄

不少人看完《九龍城寨之圍城》都說很想吃城寨叉燒飯，原來這飯在漫畫都有出現，是出自少林隱世食神阿柒之手，他原來是最後波士氣硬功高手「王九」的師兄，不單以氣功燒叉燒，更救了林峯一命。不過他的角色在電影改由喬靖夫客串，醫生元素被「四仔」接手。阿柒在漫畫中曾講述王九的過去，原來二人曾是少林武僧，王九性格扭曲、不斷想挑戰高手，希望有人可將自己殺死。

不同處09｜漫畫結局被批虎頭蛇尾

前文已提過，「狄秋」在原作要第2部才出場，電影劇中兩派人打生打死的原因，就單純是變態「大老闆」以為「陳洛軍」想搶走他密室禁錮的愛女喵喵！漫畫原作第最尾又忽然為他洗白，講「大老闆」只是一時愛女心切才假裝殺了洛軍媽媽。最後他放了洛軍媽，向喵喵道歉，又求「陳洛軍」原諒……但未夠兩頁漫畫，王九又突然出來殺掉洛軍媽及重傷了喵喵，二人化敵為友一同對付王九，難怪被網民指結果虎頭蛇尾。

不同處09｜漫畫結局被批虎頭蛇尾、一主角第2部將慘死

不同處 10｜靚仔劉俊謙角色傳開拍外傳劇集．角色在漫畫原作慘死

電影版《九龍城寨之圍城》大收旺場，劉俊謙扮演的「信一」人氣高，原來《九龍城寨》原作者余兒另外還有套小說版，其中一集是信一的外傳，很大可能會開拍劇集。不過信一在《城寨》漫畫版第2部中，卻因為救AV和自己女朋友慘死，網上風評不太好。