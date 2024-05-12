這樣做能令抽濕機效能大提升　開機清潔濾網很重要　能省電8％

撰文：風傳媒
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早前台灣受鋒面影響，加上西南風明顯偏強，天氣不穩定，全台有雨，尤其中南部地區有局部豪雨發生的機率，需注意雷擊與強陣風。氣象臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」以雨量預報提醒國人，未來48小時將進入降雨高峰，其中在中南部更「整片發紅」，雨量可觀。梅雨季到來，濕氣難散去，像是棉被、鞋子、鞋櫃或衣服，皆要靠抽濕機的幫忙。

不過，台電就提醒，記得要先確認三件事，才不會讓抽濕機一直耗電做白工！

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台電提醒，使用抽濕機前記得確認三件事

1. 清潔濾網

台電表示，久沒用抽濕機，會讓灰塵附著堆積。濾網上若髒污累積，不僅除濕效率變差，也會影響室內空氣品質。台電建議，2周至3周就要定期清理抽濕機的濾網，「可年省下8％的用電。」

2. 關閉門窗

抽濕機是讓室內溼度降低，開抽濕機時若門窗沒關，會讓室外濕氣繼續流入，濕氣會一直除不完，抽濕機就會更耗電，「所以別忘了要關閉門窗。」

3. 擺對位置

抽濕機的使用效果與擺放位置關係密切，放在合適位置除濕才更有效率，抽濕機要放在：
1. 室內空間中央處。
2. 空氣流通的空間。
3. 平坦的地方。

抽濕機放在牆邊或角落不僅空氣較不流通，也會影響抽濕機的散熱功能。此外，抽濕機也可搭配電風扇或循環扇使用。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：下雨家中潮濕別直接開抽濕機！台電曝開機前多做1動作，省下8％用電

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