M4 iPad Pro、iPad Air 6、Apple Pencil Pro等新品，Apple上海總部直擊上手玩｜Apple 早前正式發布了全新的 iPad Pro 和 iPad Air，兩款新機均提供 11 吋和 13 吋版本選擇。記者有幸前往 Apple 上海總部，搶先試玩這幾部新機，現在就與大家分享第一手的試用體驗。



M2 iPad Air：更大屏幕，性能全面提升

新一代 iPad Air 除了以往的 11 吋版本外，還新增了 13 吋版本。更大的屏幕意味著使用體驗更加開闊，無論是分屏瀏覽網頁，還是開啟 Zoom 會議，都能看到更多內容。值得一提的是，前置相機位置也從機頂改為了橫向中間，自拍和開會時的角度更加自然。對於喜歡繪畫的用戶來說，13 吋版本無疑是更好的選擇。

iPad Air 第6代粉紫色以及粉藍色機身

性能方面，新 iPad Air 換上了全新的 M2 晶片，官方表示性能比上代 M1 提升了 50％，比 A12 Bionic 版本快近 3 倍。此外，新機還配置了更強勁的橫向立體聲揚聲器，13 吋版本更有 2 倍重低音效果，無論是看電影還是聽音樂，都能獲得更加身臨其境的體驗。得益於更強大的 M2 晶片，新 iPad Air 還支援更多 AI 功能，例如 Photomator 的一鍵優化圖片功能等，效能直逼上代 iPad Pro。

記者現場試玩全新iPad Air配Apple Pencil Pro，感覺就像上代iPad Pro般暢順

新 iPad Air 提供四種顏色選擇：綠色、粉紅、星光色以及灰色。儲存容量也比上代增加一倍，最低 128GB 起，最高可選 1TB。售價方面，儘管性能和儲存都有提升，但新機的起售價反而比上代更低，最低僅需 4599 元即可入手。

M4 iPad Pro：性能怪獸，OLED 屏幕驚艷

作為此次發布會的主角，新一代 iPad Pro 直接搭載了 M4 晶片，跳過了 M3。M4 晶片採用第 2 代 3nm 製程，擁有 10 個 CPU 核心和 10 個 GPU 核心，性能較 M2 強勁 50%，並支援硬件加速功能，如 Ray Tracing 等。玩《Diablo》等遊戲時，畫面效果更加出色。

M4 iPad Pro性能上可媲美甚至超越MacBook

此外，M4 還配備了最新一代的 Neural Engine 神經網絡引擎，相比 A11 時代的 Neural Engine，性能提升了 60 倍，足以媲美當今的 AI PC。

雙層OLED設計的全新Ultra Retina XDR屏幕，亮度非常高。

新 iPad Pro 還配備了全新設計的雙層疊聯式 OLED 屏幕，無論是色彩表現還是亮度，都比上代更加出色。屏幕最高亮度可達 1000 nits，即使在陽光下也能清晰看到屏幕內容。如果選擇 1TB 以上版本，還可以額外支付 700 元享受納米紋理塗層，進一步減少屏幕反光。值得一提的是，這一代 iPad Pro 無論是 11 吋還是 13 吋版本，都採用了全新的 Ultra Retina XDR 屏幕，終於無需選擇大尺寸才能獲得頂級配置。

雖然少了超廣角鏡頭，但相信仍然夠用。

除了性能的大幅提升，新 iPad Pro 的機身也進行了輕量化設計。13 吋版本的機身厚度僅為 5.1mm，重量更是從上代的 682g 減輕至 579g。無論是打遊戲、工作還是看視頻，都不易感到手部疲勞。

超薄機身，只有5.1-5.3mm厚

相機方面，新機保留了 1200 萬像素廣角鏡頭和 LiDAR 感應器，但取消了使用頻率較低的超廣角鏡頭，這一點略有遺憾。強勁的性能和頂級的屏幕都意味著售價的提高。11 吋版本起售價為 7999 元，13 吋版本則為 10499 元起。如果選擇頂配，售價更是高達 20899 元，比 MacBook Pro 還要貴。

Apple Pencil Pro 和 Magic Keyboard：更好的交互體驗

除了兩款全新的 iPad，Apple 還推出了最新的 Apple Pencil Pro。新款 Apple Pencil 加入了全新的傳感器，除了通過輕輕按壓筆桿開啟功能表外，還可以通過旋轉筆身來調整筆尖大小和筆刷角度，使其更加接近真實畫筆的使用體驗。另外，Apple Pencil Pro 還首次支援 Find My 功能，再也不用擔心支筆遺失在何方了。這款新的 Apple Pencil Pro 除了支援 M4 iPad Pro，也兼容新版 iPad Air，售價與此前的 Apple Pencil 2 相同，為 999 元。

全新Apple Pencil Pro

最後是全新設計的 Magic Keyboard。新款鍵盤增加了一行功能鍵和更大的觸控板，同時也比上代更加輕巧。如果購買新 iPad Pro 或 iPad Air，不妨考慮配備新款 Magic Keyboard，以獲得更好的輸入體驗。

新一代Magic Keyboard

個人體驗與總結

記者在現場試玩了幾款新 iPad，尤其是 iPad Pro 留下了非常深刻的印象。得益於纖薄輕巧的機身設計，無論是繪畫、打遊戲還是工作，都不會感到過於疲勞。此外，新的 OLED 屏幕表現出色，也未出現上代機型中光點模糊的問題，這幾個方面都值得稱讚。

不過，由於時間有限，記者尚未能全面體驗 M4 晶片的性能表現。而且記者認為 Apple 還留有後手，例如 AI、新 Siri 等功能可能會在 6 月的 WWDC 上進一步公布。無論如何，新 M4 iPad Pro 的高性能，以及性價比出眾的 M2 iPad Air，都各有賣點，相信每個人都能找到適合自己的選擇。記者之後會實機入手進行更詳細的測評，敬請關注我們《香港01》科技玩物頻道的後續報導。

全新iPad Pro無論手感、性能上都得以大躍進。雖然售價較高，但對於專業人士，一定值得入手。

M2 iPad Air 6、M4 iPad Pro規格、售價一覽表

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https://youtu.be/yg6WsMNcSeg