高達模型炒賣成風，專業炒家每天𥄫實facebook，鋪頭一返貨就去搶，一般朝9晚5打工仔根本買不到，最終就要食炒價助長炒風。日本方面高達轉售炒賣問題也嚴重，近日更爆出有「炒家蛇頭」想出新招！開班收錢教人炒高達！



排隊黨已out｜而家興炒家特訓班

日本方面向來都有很多外國「蛇頭」帶一大群阿公阿婆，一人派一張「掌心雷」紙仔及一疊現金，以人海戰術盡掃當炒貨品。玩家投訴得多，店方就開始想出各種對策，試試買家是否有關的問題，試試買家是否連日文／高達也不懂的中國排隊黨。但你有張良計、我有過牆梯，日本近年經濟低迷，本地人其實也想賺花錢吧，炒家蛇頭變陣開班教人炒高達！先收5000日圓學費，之後在台場Gundam Base 高達模型旗艦店門外集合，先教學員揀炒款模型：「透明版MGSD突自」及「紅色Delta Gundam」，之後學員就入場自費掃貨，買到的高達模型可即場賣給阿Sir，體驗轉售的樂趣，又可賺錢，完全是win win雙羸。

近年日本每有新高達模型發售，各零售點前都會人山人海

30000日圓成本只賺6000Yen嫌少

近日，有位參加過「炒家特訓班」的學徒埋怨賺太少，所以上Yahoo知識向網民發問自己是否被人騙錢：「又話每個月可以賺30至50萬日元，點知我自墊25000日圓買5件高達模型，轉賣畀阿Sir先收得36000日圓，扣除5000學費，實際只賺得6000日圓（約300港元），咁少早知唔排啦。」又呻這些培訓班老師只是將排隊等體力勞動推給別人，自己無本生利執到笑。

近年日本每有新高達模型發售，各零售點前都會人山人海

被網民痛罵事主反駁：我想㗎？犯法呀？搵食啫！

網民一方面得知有人將「排隊黨」美化成「炒高達訓練班」後已火到嚟，留言罵炒家不知足，3萬日圓成本賺到6000日圓，換言之幾小時賺到20％，以現時市道算是很好賺，指對方根本是貪得無厭。投訴人就反過來很不高興，認為自己不是炒家，指自己已30出頭不想再幹體力活，只是為了搵兩餐才去參加訓練班，希望高達不要亂招帽子。

即睇日本模型鋪新招防炒家入貨網民大讚一舉多得：



+ 4