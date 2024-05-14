高達模型狂的垃圾屋｜「身邊滿是心愛的高達模型、堆好滿堆、最好堆到活埋我！」這可能是無數高達迷的夢寐以求的畫面，但回到現實，日本富山縣一位52歲獨身高達迷，一個人住在狹小的祖屋，收藏40年的模型玩具已經多到連浴室廁所也走不進去，每晚都要在1500盒模型中打地鋪。日本電視節目「ダイブツのイマダ」（大佛的今田）走訪了這家「垃圾屋」，見識甚麼是真正的模型山積。



模型多到無法去廁所．聯絡節目求救

迷上高達模型40年以上的52歲日本男性（化名：高達模型家 / ガンプラモデラー），25年前開始獨居在這家「一建戶」、就開始儲模型，不知為何他要25年後，才意識到自己的收藏已經多到無法再過正常生活，總而言之他聯絡了日本富山縣電視節目「ダイブツのイマダ」，希望找專家幫他清理屋企。

日本富山縣電視節目「ダイブツのイマダ」截圖

真正的高達模型垃圾屋．山積多到起牆

節目聽從他的請求前去採訪，在屋外已發現這家「一建戶」所有窗戶都已被模型遮蔽光線，走廊兩邊已經排了模型牆、非常狹窄，採訪隊連帶DV機入去拍攝都有困難，由玄關、客廳、睡房、廚房、浴室、廁所都已經被模型盒和紙皮箱填滿，究竟這位仁兄平時是如何生活的？

日本富山縣電視節目「ダイブツのイマダ」截圖

日本富山縣電視節目「ダイブツのイマダ」截圖

日本富山縣電視節目「ダイブツのイマダ」截圖

高達融入生活…網民：地震會被活埋吧？

他表示自己已經無法使用廚房和浴室，沖涼都要去大眾浴場，三餐都是買現成的。屋子連放一張椅的空間也沒有，那晚上是如何睡覺的？戶主走到一埋模型中間，有一個成年人可以企立的四方型空間，雙腳鑽到小桌子下的空間中，頭部再鑽入另一方的三層鐵架下格中，網民表示：「如果發生地震，真擔心他會被模型活埋。」

屋子連放一張椅的空間也沒有，那晚上是如何睡覺的？（日本富山縣電視節目「ダイブツのイマダ」截圖）

問到戶主的職業，他報稱是代人砌模型的代工模型家，之但係明眼人都知，這家屋子連睡的空間也沒有，那有地方砌模型？anyway，節目下星期會找專家幫戶主整理屋企，我們之後再update情況吧。

