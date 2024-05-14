A&ultima AK SP3000T 開箱｜大男孩玩車、玩HIFI動輒使幾十至過百萬，玩個人音響就平得多，好像韓國名牌Astell&Kern 就專門針對有要求的發燒友，推出兩部元級別的DAP音樂播放器，講究到使用鍍銀不鏽鋼物料；又使用真空管擴音+數碼擴放晶片二合一，可自由調節模擬與數碼放大混音，玩出無數可能性。



韓牌Astell&Kern早已是好聲代名詞，近年推出的新作，已經進化到玩物料玩風格，追求音質極致、希望更純粹地還原錄音原聲。廠方認為機身物料會反映在音色之上，以往就試過黃銅、合金等等，全新旗艦型號A&ultima SP3000T玩得更癲，採用99.9%純銀鍍316L不鏽鋼外殼。未聽聲，拎上手無論是重量及表面觸感都好高級，太擔心會刮花機面，馬上就裝入原廠皮套影相。

旗艦型號A&ultima SP3000T採用99.9%純銀鍍316L不鏽鋼外殼（鍾世傑 攝）

精美的木盒包裝（鍾世傑 攝）

機背有個小窗口，可以見到SP3000T的擴音心臟「雙 Raytheon JAN6418 復古真空管」，當調節真空管的擴音推力時，紅燈會作出相應的光暗調節，感覺就像Ferrari超跑外露引擎一樣有型。

機背有個小窗口，可以見到SP3000T的擴音心臟「雙 Raytheon JAN6418 復古真空管」（鍾世傑 攝）

為配合「雙 Raytheon JAN6418 復古真空管」新元素，AK在軟體介面中加入了3組模擬傳統舊式「膽機」那種analog指針儀動畫，其他機款都冇得玩，影相擺上網根本是身份象徵。

AK在軟體介面中加入了3組模擬傳統舊式「膽機」那種analog指針儀動畫

試聽之後，覺得AK SP3000T是一部混能hybrid車，它同時又擁有數碼放大晶片，並可以同步使用數碼+模擬放大，混合兩種聲音，以及當中的比例，靈活調節音色。所以我很難去講它適合聽那一類音樂，無論是重低音K Pop流行曲、還是古典樂聽樂器層次，它都能自由塑造適合不同音風的聲音風格。不過一分錢一分貨，A&ultima AK SP3000T定價為$23,880（ECT/3188 0767）