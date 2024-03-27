Acoustune AS2002 USB耳擴．解放手機聽歌極限｜手機聽歌尾巴推薦
Acoustune AS2002 手機USB流動耳擴．聽歌神線小尾巴推薦2024年版｜隨身聽歌gadget 已進入「M型趨勢」時代，一係就幾皮港紙買部神級DAP播放器，一係就手機串流音樂 + 幾百蚊至千幾就買到的手機USB耳擴（即是所謂聽歌神線／聽歌小尾巴），以最高CP值，最輕便的裝備，隨時隨地以手機聽高清無損音樂。
Acoustune AS2002 手機玩PCM 32bit 取樣規格
專出發燒耳機的日本品牌Acoustune，首次參戰手提 USB 解碼耳擴市場，首作AS2002去年在日本展覽亮相時，已經有大量fans等住買。因為佢機身設計簡約又細支，鋁金屬外殼抗拒外來干擾，更有最高 240mW 大力度輸出，仲使用了罕見的 AKM AK4493S 解碼芯片，手機聽歌都可以玩到最高 PCM 32bit/384kHz、DSD 11.2MHz 規格，表面入面、實際發燒。（$1,980／Soundwave Audio 代理）
記者以Acoustune AS2002 + iPhone 15 Pro Max，已能感受到其音色穩定及高推力。之後再換成Sony Xperia 1V，用盡其 UAC2.0（最高 PCM 32bit/384KHz、Native DSD512)規格，推動同廠Acoustune HS2000 Mk3發燒耳機，表現完全不似是一部手機。
日本廠細心設計．磁吸接駁圈
除了規格勁，記者更欣賞是日本廠細心的設計，它可以換線支援USB Type-C 或 Lightning 兩大量手機插頭，除了 iOS、Android，當然亦可以駁Windows 及 Mac OS配電腦聽歌啦。最正是跟機有一個可以配合iPhone MagSafe 磁吸設計的接駁圈，可以將Acoustune AS2002小尾巴安定地吸在手機背，聽歌時不用「條條fing」，減低線材搖晃，提供更穩定和方便的連接方式。
Violectric CHRONOS 德國製造細緻自然
德國Violectric 平時精專於貴價檯機耳擴，叫價兩三萬港元，這款駁到手機使用的「USB 小尾巴」只售千一蚊，卻仍然堅持德國製造。它的設計非常簡單，一片像USB手指大小的方塊，但音色和推力都屬頂級表現。各頻段平衡而準確歌曲中層次豐富的配樂細節精準重現。（$1,180／Soundwave Audio 代理）
詳細試機報告：Violectric CHRONOS 手機USB DAC流動耳擴
AK HC4 USB DAC 一鍵升頻串流變無損
AK HC4 為韓國品牌的最新款小尾巴，內置 32bit DAC 晶片 「AK4493S」，可以一鍵開動 DAR (Digital Audio Remaster) 升頻功能，手機聽spotify、Apple Music都可以升頻至類似 DSD 256 的高清原聲錄音模擬風格。如果你不會特別上網買高清music file，單純想手機+串流，AK HC4 USB DAC最適合你。 （售價 $1,720/ECT代理）
詳細試機報告：AK HC4 USB DAC評測｜千零蚊iPhone Android手機變韓系音樂播放器
Fender AE2i Audio Enhancer 低音狂迷最啱聽
知名美國結他品牌Fender的個人音樂產品的第2代 Fender AE2i 聽歌神線（留意只限iPhone使用，需另購轉插駁Android）如果你很介意手機下面拖著一舊東西，Fender就最適合你，它只是比原裝apple白色小尾巴粗一點點。但別以為他幼就無力，其實灰色鋁合金機身配耐用的粗電線，放大線路經重新設計，使用 Cirrus Logic 解碼芯片及ADI 放大芯片力度就提升了60%以上，連頭戴式大型耳筒都推得到。（$780／Soundwave Audio 代理）
詳細試玩報告：Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2評測｜iPhone推得郁大耳牛
值得一提是Fender AE2i Audio Enhancer 有專用app，開app後可提高輸出力，影音 EQ 選項中追加了提升白清晰度，針對睇戲專用的EQ設定，將來iOS升級後都保證繼續有update。