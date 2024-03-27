Acoustune AS2002 手機USB流動耳擴．聽歌神線小尾巴推薦2024年版｜隨身聽歌gadget 已進入「M型趨勢」時代，一係就幾皮港紙買部神級DAP播放器，一係就手機串流音樂 + 幾百蚊至千幾就買到的手機USB耳擴（即是所謂聽歌神線／聽歌小尾巴），以最高CP值，最輕便的裝備，隨時隨地以手機聽高清無損音樂。



Acoustune AS2002 手機玩PCM 32bit 取樣規格

專出發燒耳機的日本品牌Acoustune，首次參戰手提 USB 解碼耳擴市場，首作AS2002去年在日本展覽亮相時，已經有大量fans等住買。因為佢機身設計簡約又細支，鋁金屬外殼抗拒外來干擾，更有最高 240mW 大力度輸出，仲使用了罕見的 AKM AK4493S 解碼芯片，手機聽歌都可以玩到最高 PCM 32bit/384kHz、DSD 11.2MHz 規格，表面入面、實際發燒。（$1,980／Soundwave Audio 代理）

使用了罕見的 AKM AK4493S 解碼芯片，手機聽歌都可以玩到最高 PCM 32bit/384kHz、DSD 11.2MHz 規格。(鍾世傑 攝)

記者以Acoustune AS2002 + iPhone 15 Pro Max，已能感受到其音色穩定及高推力。之後再換成Sony Xperia 1V，用盡其 UAC2.0（最高 PCM 32bit/384KHz、Native DSD512)規格，推動同廠Acoustune HS2000 Mk3發燒耳機，表現完全不似是一部手機。

換成Sony Xperia 1V，用盡其 UAC2.0（最高 PCM 32bit/384KHz、Native DSD512)規格(鍾世傑 攝)

機身設有的 LED 顯示燈，可以看到Acoustune AS2002正在使用甚麼輸出模式。(鍾世傑 攝)

日本廠細心設計．磁吸接駁圈

除了規格勁，記者更欣賞是日本廠細心的設計，它可以換線支援USB Type-C 或 Lightning 兩大量手機插頭，除了 iOS、Android，當然亦可以駁Windows 及 Mac OS配電腦聽歌啦。最正是跟機有一個可以配合iPhone MagSafe 磁吸設計的接駁圈，可以將Acoustune AS2002小尾巴安定地吸在手機背，聽歌時不用「條條fing」，減低線材搖晃，提供更穩定和方便的連接方式。

配合iPhone MagSafe 磁吸設計的接駁圈，可以將Acoustune AS2002小尾巴安定地吸在手機背。(鍾世傑 攝)

Violectric CHRONOS 德國製造細緻自然

德國Violectric 平時精專於貴價檯機耳擴，叫價兩三萬港元，這款駁到手機使用的「USB 小尾巴」只售千一蚊，卻仍然堅持德國製造。它的設計非常簡單，一片像USB手指大小的方塊，但音色和推力都屬頂級表現。各頻段平衡而準確歌曲中層次豐富的配樂細節精準重現。（$1,180／Soundwave Audio 代理）

詳細試機報告：Violectric CHRONOS 手機USB DAC流動耳擴

機面為玻璃（圖中下面那部）入面有LED變色燈，啟動白燈，接到 PCM 訊源時為綠燈、DSD 時藍燈。（鍾世傑 攝）

AK HC4 USB DAC 一鍵升頻串流變無損

AK HC4 為韓國品牌的最新款小尾巴，內置 32bit DAC 晶片 「AK4493S」，可以一鍵開動 DAR (Digital Audio Remaster) 升頻功能，手機聽spotify、Apple Music都可以升頻至類似 DSD 256 的高清原聲錄音模擬風格。如果你不會特別上網買高清music file，單純想手機+串流，AK HC4 USB DAC最適合你。 （售價 $1,720/ECT代理）

詳細試機報告：AK HC4 USB DAC評測｜千零蚊iPhone Android手機變韓系音樂播放器

USB DAC HC4 開賣了，售價 $1,720（鍾世傑 攝）

Fender AE2i Audio Enhancer 低音狂迷最啱聽

知名美國結他品牌Fender的個人音樂產品的第2代 Fender AE2i 聽歌神線（留意只限iPhone使用，需另購轉插駁Android）如果你很介意手機下面拖著一舊東西，Fender就最適合你，它只是比原裝apple白色小尾巴粗一點點。但別以為他幼就無力，其實灰色鋁合金機身配耐用的粗電線，放大線路經重新設計，使用 Cirrus Logic 解碼芯片及ADI 放大芯片力度就提升了60%以上，連頭戴式大型耳筒都推得到。（$780／Soundwave Audio 代理）

詳細試玩報告：Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2評測｜iPhone推得郁大耳牛

Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2代評測（鍾世傑 攝）

值得一提是Fender AE2i Audio Enhancer 有專用app，開app後可提高輸出力，影音 EQ 選項中追加了提升白清晰度，針對睇戲專用的EQ設定，將來iOS升級後都保證繼續有update。