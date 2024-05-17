Google AI Gemini將出子對話欄 可於Gmail、Google Docs直接使用｜Google近日宣布，旗下的AI人工智能工具Gemini將會以子對話欄方式加入Google Workspace工作空間，即睇詳情啦！



Google Workspace 行政總裁Aparna Pappu在活動中指出，Workspace在Gemini時代開將開拓更高工作效率的方式。首先會於Gmail、Docs、Sheets、Slides和Drive推出子對話欄。用戶無須切換分頁，即可於子視窗中與Gemini對話，在使用眼前的應用程式時，組織、理解及掌握不同的數據。功能包括郵件內容摘要、回答郵寄問題及或摘錄會議錄音重點。

Google AI Gemini子對話欄介面融入Gmail、Google Docs使用更方便

將此功能除了可以應用在公司之外，亦可以在個人行程規劃上。例如想與家人相聚時，祖母可以詢問Gemini有關酒店的資訊。亦可以讓Gemini查找預訂資訊的Google Doc。只要輸入提示字眼「2024家座聚會中列出的酒店，以及其銷售經理的電郵地址是甚麼？」即可找到文件並迅速給予答案。另外更可以直接加入到電郵回覆中，模仿人類的說話方式。

Google 將推出Gemini子對話窗功能，可以在Docs等頁面使用。

Gemini的摘要功能預計於今個月（5月）於Workspace Labs推出。而子對話欄功能則會在星期二開始開放給Workspace Labs和Gemini for Workspace 用戶。Google表示所有功能都會在下個月（6月）向其餘的Workspace用戶和Google One AI Premium開放，大家密切留意啦！