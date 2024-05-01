Google雲端硬碟更新檔案後仍能保留原有分享連結　這實用功能必學

想在網路上分享檔案，除了免費空間最簡單的就是透過網路硬碟吧！大部分的網路硬碟或雲端空間都會有分享鏈結功能，可以產生網址、讓其他使用者下載檔案，相信大家都不陌生。



Google 雲端硬碟也可以對檔案建立連結，方便他人下載，或是設定要共用的對象、存取權限，一般來說，每次產生的分享網址都不一樣，如果要更換檔案的話通常就要重新產生分享鏈結。

可能很多人不知道 Google 雲端硬碟有一個實用的「檔案版本」功能，簡單來說，檔案版本可以為每個檔案建立不同的版本，當文件或檔案更新時就能直接更換原檔案，讓下載者直接取得新的檔案版本，更棒的是原始分享鏈結不會改變，這也意味著不用再像以往必須重新取得分享網址或更新網址。

接下來的圖文教學教大家怎麼操作，其實也不會太困難就是了，只是可能不一定知道有這個功能。

Google 雲端硬碟：https://www.google.com/intl/zh-TW/drive/

如何在 Google 雲端硬碟「檔案版本」置換檔案？

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STEP 1

在 Google Drive 雲端硬碟檔案點選右鍵，選擇「共用」裡的「複製連結」可以取得檔案分享網址，這功能應該大家都知道，透過該網址其他人就能下載分享的檔案或資料夾。

檔案版本功能則是在點選檔案後選擇「檔案資訊」底下的「管理版本」。

STEP 2

接著從管理版本點擊「上傳新版本」上傳新的檔案。

上傳後就會使用新上傳的檔案覆蓋舊的版本。

STEP 3

要注意的是上傳後舊版本檔案會在儲存 30 天或超過 100 個版本後被刪除，如果要避免特定版本被刪除可以點選右邊選項並勾選「永久保存」，也能隨時下載或刪除各個檔案版本。

STEP 4

檔案版本的功能可以在不更換網址的情況下更換檔案。

STEP 5

若是更換的檔案副檔名不一樣，例如原檔是文件、上傳的新版本是影片，就會出現影片不存在的畫面，但一樣可以點選下載取得檔案。

值得一試的三個理由：

‧ 當檔案更新時可以直接更換原檔案，讓下載者直接取得新的檔案版本

‧ 查看每個檔案版本的詳細資訊，包括修改時間、修改者或是手動下載、刪除

‧ 在原有 Google 雲端硬碟分享連結不變的情況下更換檔案



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【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】