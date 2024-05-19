Google雲端檔案可下載到iPhone或iPad裏？這iOS內置App你知道嗎？
撰文：T客邦
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現在有許多人會利用 Google 雲端硬碟進行備份，或是將其當成共享照片、影片等資料給親友的渠道。但使用 iPhone 和 iPad 想要儲存影片時會發現，不管怎麼找都沒有「下載影片」的選項，那要怎麼把影片存到手機裡呢？
以下將以手機版示範，如何將影片儲存到 iPhone 中的「相片 App」以及「檔案 App」中。
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步驟 1：首先，進到 Google 雲端硬碟中，找到欲儲存的影片，點選「更多」的圖示。
步驟 2：接著在影片的編輯列表中，找到並選擇「傳送副本」的選項。
步驟 3：按下「儲存影片」後，該影片就會被儲存到裝置上的「相片 App」中。
步驟 4：若想要把影片下載至「檔案 App」中，則是在列表中找到並選擇「開啟方式」的選項。
步驟 5：然後就可以將影片「儲存到檔案」。另外，在此頁面也可以把影片加入iClould 共享相簿。
步驟 6：儲存到檔案前，還可以編輯檔案的名稱，以及要下載到哪個資料夾，以便日後查找。
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