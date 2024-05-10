在Google雲端硬碟中能使用掃描文件及照片功能？幾個步驟輕鬆完成

近期 Google 在 Google 雲端硬碟行動版的更新中，加入文件掃描的功能，在開啟 Google 雲端硬碟 App 後，可見多了掃描的功能，可以將文件、圖片、照片⋯等，透過掃描的方式，儲存為 PDF 檔案，並上傳至 Google 雲端硬碟上儲存。



實際操作上，步驟也十分簡單，只要手機鏡頭補捉到四個文件的邊角就可以快速進行掃描，即使文件放歪也沒有關係，App 可以自動校正，同時也開放用戶手動微調角度，相當具有彈性。

另外，在掃描時也可以選擇是否啟動閃燈，顏色也提供彩色、灰階、黑白、照片模式，特別是照片模式，在翻拍照片時非常好用，可以消除亮面照片的反光問題，操作上也比 Google 之前推出用來翻拍照片的 PhotoScan 還要簡單。

如何在 Google 雲端硬碟使用掃描文件及照片的功能

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步驟 1：在手機上開啟 Google Drive App，按下相機的圖示，或選擇「＋」的圖示。

步驟 2：上步驟若是按「＋」圖示，可在出現的選中，點選「掃描」的圖示。

步驟 3：接著可依掃描的文件類型，選擇彩色、灰階、黑白、照片模式。

步驟 4：當出現藍色框時，表示鏡頭自動在對準掃描的文件，也可按下方的快門鍵。

步驟 5：掃描完成的文件，可按下方的「色彩模式」圖示，會出現彩色、灰階、黑白、照片可選擇。

步驟 6：接著可以再繼續掃描，這也表示所有掃描的內容會儲存為一個 PDF檔。

步驟 7：上步驟掃描的彩色文件，也可以點選「色彩模式」圖示，選擇黑白模式。

步驟 8：接著來掃描亮面的明信片，同樣在藍色框框對準後，按下快門鍵。

步驟 9：上步驟因為藍色框框沒對準明信片邊角，就可手動調整四個邊角或選擇重新拍攝。

步驟 10：調整好邊角後，記得點選「色彩模式」圖示，選擇照片模式，彩度會較高，最後按下「完成」。

步驟 11：接著可以選擇存放在 Google 雲端硬碟的位置，並按下「儲存」。

步驟 12：日後在 Google 雲端硬碟裡，就可以找到剛才掃描成功並儲存的 PDF檔。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】