《鬼滅之刃柱訓練篇》終於要回歸　嚴酷特訓在本週日正式開始

時隔將近一年，現象級人氣動漫《鬼滅之刃》終於即將在本週日（5 月 12 日）迎來第四季動畫《柱訓練篇》的播出，恭喜大家的精神糧食終於回歸啦！雖然有許多朋友都已經在電影院看過本季的首集內容，不過作為忠實的鬼滅粉，再刷一遍也只是基本操作而已，不知道這次的動畫又會有什麼樣的驚喜與精彩場面在等著大家，但想必各位應該都已經期待到不行了吧？



接續上一季《刀匠村篇》的內容，由於禰豆子覺醒了不受太陽影響的體質，導致鬼舞辻無慘準備發動總攻擊。為了因應接下來的最終決戰，因此在這一季《柱訓練篇》的故事中，炭治郎、善逸與伊之助等一行人將接受由柱所主持的嚴酷特訓。

《「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練》世界聲優巡迴活動紀錄影片曝光！

在本季動畫正式登場之前，官方也陸續開始在 Youtube 頻道上傳了特別動畫電影《「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練》的世界巡迴活動紀錄影片，可以看到聲優們在全球各地活動時的精彩畫面，其中當然也包括台北場的見面會，有參與活動的朋友，不妨可以看看影片中有沒有自己身影？

還有全新預告影像與回憶短片！

此外，官方也獻上了全新的放送告知影像，以及匯集鬼滅之刃過往內容的剪輯短片，來幫助大家快速回憶劇情，而官方每天還會發布各種倒數紀念圖，有興趣的朋友，可以隨時在官方 X 帳號上看看！

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