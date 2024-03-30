2024 4月新番介紹｜人氣動畫續作 搖曳露營、無職轉生、鬼滅之刃｜2024 春季有多部新番來襲，當中包括多部人氣動畫的續作，一起來看15部精選動畫啦！



2024 日本春季有多部新番動畫來襲，其包括多部人氣動畫的續作，例如《搖曳露營△ 》第3季、《約會大作戰》第五季、《鬼滅之刃 柱訓練篇》等，一起來看15部精選動畫啦！👇👇

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1.搖曳露營△ 第3季

開播日期：4月4日（四）

《搖曳露營△》是一部以露營為主題的治癒向動畫，第3季將於2024年4月4日開播。故事圍繞著喜歡獨自露營的高中女生凜和她在露營中結識的撫子。撫子體驗一次露營後便愛上，並加入了校內的野外活動同好會，結識了其他成員。幾人一起享受著美食美景，並在日常露營過程中編織出溫暖的故事。

2.關於我轉生變成史萊姆這檔事 第3季

開播日期：4月5日（五）

故事主角三上悟在一場意外中死亡後，轉生為一個史萊姆。儘管是最弱的魔物，他也決定快樂地過史萊姆生活。然而，他卻被捲入了異世界的紛爭之中，最終成為了魔物大王。憑藉著能夠奪取對手能力的「捕食者」和精通世界真理的「大賢者」，他展開了最強的史萊姆傳說。在上季中，史萊姆利姆路成功擊敗了克雷曼，並正式成為了魔王。

3.魔法科高中的劣等生 第3季

開播日期：4月5日（五）

《魔法科高中的劣等生》故事背景設定在2095年的架空未來，魔法和科學成為生活中不可或缺的一部分。實技較差的「劣等生」哥哥司波達也，實技總得分最高的「優等生」妹妹司波深雪，在國立魔法大學附屬第一高中過著與眾不同的校園生活。第三季將由「雙七篇」、「越野障礙篇」和「古都內亂篇」三個篇章組成。 故事將繼續講述達也和深雪在魔法普及的世界就讀國立魔法大學附屬第一高校時所經歷的各種風波和挑戰。

4.為美好的世界獻上祝福 第3季

開播日期：4月10日（三）

《為美好的世界獻上祝福！》故事背景設定在一個類似RPG遊戲的異世界，主角佐藤和真在一次交通事故中轉生到異世界，並與女神阿庫婭一起展開冒險生活。然而，和真的生活並不順遂，他與三位能力強大又奇怪的女伴一起組隊，並陷入各種困境和冒險中。第三季和真一伙收到了來自公主的信，展開新的冒險。故事中充滿了搞笑、冒險和異世界元素，帶給觀眾輕鬆有趣的故事和角色互動。

5.狼與辛香料 (重製版)

開播日期：4月1日（一）

《狼與辛香料》故事背景設定在一個中世紀風格的世界，主要講述一位名叫羅倫斯的商人和一位自稱是豐收之神的少女赫蘿的冒險故事。羅倫斯在旅途中遇到了赫蘿，她有著狼的耳朵和尾巴，並聲稱自己是狼神。兩人一同旅行，並在旅途中遇到了各種挑戰和冒險。故事中融合了商業、冒險和浪漫元素，展現了羅倫斯和赫蘿之間的情感發展和面對的困難。

6.無職轉生Ⅱ～到了異世界就拿出真本事～ 後半季

開播日期：4月7日（日）

《無職轉生Ⅱ～到了異世界就拿出真本事～》故事圍繞著主角失業的中年男子魯迪烏斯。他在現實世界中生活並不如意，一次意外事故將他送到了異世界。在異世界中，魯迪烏斯重生並開始學習魔法，努力成為一名強大的魔法師。《無職轉生Ⅱ～到了異世界就拿出真本事～》通過展示魯迪烏斯的成長和冒險故事，探索了友情、家庭和自我超越的主題，結合了奇幻、冒險和戰鬥元素，為觀眾帶來了一個豐富而精彩的異世界之旅。

7.約會大作戰 第五季

開播日期：4月10日（三）

《約會大作戰》講述男主角五河士道與一系列力量強大的精靈少女約會的故事。這部動畫作品於2013年首播，並陸續推出了多季續作、漫畫和遊戲。第五季的開播日期定於4月10日，值得一提的是，這一天是女主角夜刀神十香的生日。

8.黑執事 -寄宿學校篇-

開播日期：4月13日（六）

《黑執事》主角謝爾是一名貴族青年，與他的執事賽巴斯欽一同生活。在他們一起解決各種奇怪事件的同時，揭開了他們之間的秘密和背景。新版動畫《黑執事 -寄宿學校篇-》為《黑執事》第四季，講述有天主角收到女王來信，信中提到英國頂尖的名門寄宿學校「威士頓學院」數名學生失去了音訊。為了調查此事，謝爾和賽巴斯欽分別以新生和舍監的身份潛入學校，展開了一系列的冒險和解謎。

9.鬼滅之刃 柱訓練篇

開播日期：5月12日（日）

《鬼滅之刃》講述主角炭治郎的冒險之旅。炭治郎一家被鬼所滅，只有妹妹禰豆子倖存，但她亦從始成為了鬼。為了尋找讓妹妹恢復人類身份的方法，炭治郎加入了鬼殺隊，並與其他鬼殺隊成員一起對抗鬼族。《鬼滅之刃 柱訓練篇》講述炭治郎和其他鬼殺隊成員為了變得更強，所以而接受鬼殺隊最強的「柱」們訓練。這段時間將揭示更多鬼殺隊的秘密，並為最終決戰做好準備。

10.吹響吧上低音號 第3季

開播日期：4月7日（日）

《吹響吧上低音號》是一部以高中管樂部為背景的校園青春動畫。故事主要圍繞著北宇治高中管樂社的成員，描繪了他們在音樂和友情中成長的故事。第三季將講述主角久美子升入三年級之後的故事。她為了在全國大賽中奪得金牌，不惜擔任社長，並全力以赴參加高中最後一次社團活動。故事將展示久美子和其他成員在音樂比賽中的努力和成長，以及他們在面對挑戰時的友情和團結。

11.聲優廣播的台前幕後

開播日期：4月10日（三）

《聲優廣播的台前幕後》故事背景圍繞聲優行業，主要講述了兩名就讀同一間高中的好姊妹聲優搭檔，歌種夜澄和夕暮夕陽的故事。作為新人聲優的她們，真面目卻與公眾形象截然不同。夜澄表面是一名清純美人，實際上卻是一個辣妹；而夕陽表面可愛開朗，實際上卻是一個陰沉的女孩。儘管彼此性格迥異，兩人卻被安排成為搭檔，並一起錄製廣播節目。縱使在節目外，她們經常爭執，但在節目內，她們必須維持友好的關係，以經營她們的形象和職業，當中的反差十分有趣。

12.夜間水母不會游泳

開播日期：4月6日（六）

《夜間水母不會游泳》以澀谷為舞台，講述了四名一事無成的少女在夜晚邂逅，並組成匿名創作團體「JELEE」開始活動。主要角色包括活動休止的繪師光月真晝、想以歌聲證明自我的前偶像山之內花音、自稱最強VTuber的渡瀨希羽衣，以及想支持自己偶像的神祕作曲家高梨金。一起見證他們在的追夢旅程。

13.Sand Land: The Series

開播日期：3月20日（三）

《Sand Land: The Series》是由鳥山明的遺作。 故事發生在一個經歷了自然災害和戰爭的世界，人類失去了主要的水源。 人們為了水和金錢而互相搶劫。 沙之國的警長勞和惡魔貝爾則布以及小偷一起尋找新的水源，最終推翻了暴君的統治，令水重新回到世界上。

14.夜櫻家大作戰

開播日期：4月7日（日）

《夜櫻家大作戰》講述高中生朝野太陽因為家人意外過世而變得封閉，只有青梅竹馬夜櫻六美能與他正常對話。然而，六美是間諜家族夜櫻家的女兒。六美的哥哥凶一郎對他們的關係感到不滿，並對靠近六美的外人進行攻擊。為了保護太陽的性命，太陽和六美結婚，成為夜櫻家的成員。而太陽開始鍛鍊自己以守護六美的安全，同時也與夜櫻家的其他成員建立關係，並對付不法之徒。《夜櫻家大作戰》為JUMP大熱的漫畫，故事精彩豐富，粉絲不要錯過！