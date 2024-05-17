Sony Soundbar 2024新作：BRAVIA Theatre Quad 新家庭影院音響系統發表｜Sony 將soundbar 系列改名 BRAVIA Theatre 系列，並一口氣公開4款新作，當中BRAVIA Theatre Quad外型最正，放棄放在電視底下那條長長的Soundbar，改為4支設計獨特的無線喇叭，令影院音響系列與家居設計更融合。同步還有2支傳統Soundbar：BRAVIA Bar 9、Bar 8，以及個人掛頸喇新作BRAVIA Bar U 。



Sony Soundbar 改名 BRAVIA Theatre系列

Sony BRAVIA 9/8/7/3 四個新電視系列，本身的音色已經比2023年機款更好，但如果對睇戲的音色效果有要求，當然要多買一套Soundbar！Sony 將soundbar 系列改名 BRAVIA Theatre 系列，並一口氣公開4款新作，即睇有咩玩。

Sony BRAVIA 9 電視香港行貨65吋售$33,999｜3款Soundbar同步開訂

Sony 將soundbar 系列改名 BRAVIA Theatre 系列，一口氣公開4款新作。（鍾世傑 攝）

BRAVIA Theatre Quad 四合一無線喇叭

全新作 BRAVIA Theatre Quad 是一個中控+4支無線喇叭組合而成，雖然這玩法去年都有，但新機將筒型的無線喇叭改為書本型，無論擺台面／掛上牆都更好看。而且喇叭內追加了中音單元，即1個喇叭內有4組單元，合共16支喇叭去做360 spatial sound mapping 360度環繞音效。（BRAVIA Theatre Quad 也可加配sub－woofer）

BRAVIA Theatre Quad 是一個中控+4支無線喇叭組合而成，雖然這玩法去年都有，但新機將筒型的無線喇叭改為書本型。（鍾世傑 攝）

雖然BRAVIA Theatre Quad是好玩，但如果你都是覺得一成型的Soundbar更方便易用，今年亦有新型號BRAVIA Bar 9、BRAVIA Bar 8可供選擇，兩者性能相近，Bar 9內置單元有13個/ Bar 8 有11個，尺寸也有點不同，方便配65吋／85吋電視。全系列都有音場最佳化功能，配合手機app去設定，無論是否坐正「皇帝位」都一樣可以聽靚聲。

今年亦有新型號BRAVIA Bar 9、BRAVIA Bar 8可供選擇（鍾世傑 攝）

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自定語音清晰音量／睇劇睇波一流

另外，BRAVIA 9 全球首創配備波束高音揚聲器，本身的音量、人聲清晰度已有提升，更會能配合BRAVIA Theatre喇叭，做到人聲位置與電視高度一置。新的AI更可將對人聲抽離，深夜睇劇睇波，不用開太大聲，都可以獨立提高人聲音量及清晰度。亦可反向使用，比如嫌Now某講波佬太偏心太多廢話，可以校低佢把聲。

BRAVIA 9 全球首創配備波束高音揚聲器（鍾世傑 攝）

BRAVIA Theatre Quad 價錢：$18,999

BRAVIA Theatre Bar 9 價錢：$10,999

BRAVIA Theatre Bar 8 價錢：$7,999

3款新soundbar都可沿用舊有的Sony soundbar無線低音喇叭／後置喇叭，跟機買sub－woofer SA-SW5（$1,299）／SA-SW3（$699），後置喇叭SA-RS5（$699／對）、SA-RS3S（$699／對）。



即日起至7月1日可上網預訂，如果一次詔訂購BRAVIA新款電視，BRAVIA Theatre Quad 、Bar 9、Bar 8 三款產品會再減$2,500。



掛頸360度環繞音效喇叭BRAVIA Theatre U

另有新作掛頸喇叭BRAVIA Theatre U，U型掛頸圈左右兩端有指向性喇叭，將立體聲真接對準耳仔發射，配電視／手機都可以聽到360度環繞音效。新機的頸圈更軟方便不同體型用家，又可2機同步播，兩個人一齊睇劇。（未定價）