WhatsApp必學新功能｜IP地址險被暴露？啟用新功能防私隱流出 即睇教學+詳情｜近日WhatsApp推出一項新功能以保障用戶的私隱，防止用戶的IP地址被追蹤，即睇詳情啦！



WhatsApp推出「停用連結預覽」功能，平時用戶分享連結時會自動產生網站的預覽，包括其標題、簡介及縮圖等，不過這個過程其實會將用戶的IP地址暴露於網站的服務器中，更容易被追蹤。有見及此，WhatsApp加入了「停用連結預覽」功能，用戶可以自己選擇是否開啟。

即睇「停用連結預覽」功能啟用教學⬇

開啟了「停用連結預覽」後，不僅可以保護自己的私隱，亦可以減少聊天對話佔用的面積更方便地管理對話。如果想更方便去處理對話，可以使用WhatsApp另一項近期推出的功能「對話列表篩選條件」，在對話列表的頂部會顯示「全部」﹑「未讀」﹑「群組」三個篩選條件，方便翻看。

全部：即是現時 WhatsApp 的預設模式，會把所有的訊息一次過顯示，按接收時間排列；



未讀：如果想查看需要跟進或回覆的對話，可以選擇這個選項。畫面上會顯示標示為未讀或未曾開啟過的訊息，方便優先回覆。



群組：可以將所有的群組對話集中歸納，不論是家人每週討論的晚餐內容，還是規劃下一次的渡假行程，都能更輕鬆地找到最想查看的對話，也能看到社群內的群組。

