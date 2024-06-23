古谷徹不倫戀｜《高達》阿寶、《柯南》安室透70歲日本知名聲優古谷徹，被爆與33歲女粉絲不倫4年半、更以暴力迫對方墮胎，事件於5月22日被《週刊文春》，男方已在官方x戶口承認事實。



6月23號更新｜古谷徹下馬、安室透換人聲演｜因為與女粉絲外遇事件而發出道歉聲明後，日本知名聲優古谷徹今日（22日）再經由經理人公司青二 Production發出公告，將會辭演《名偵探柯南》安室透以及《One Piece》薩波兩位要角。他最具代表性的角色《高達》阿寶則未有消息需要換角。至於星矢及禮服幪面俠，原來分別在20年/10年前已經由新人接棒聲演。

年輕37歲女粉絲送上門

日本知名聲優古谷徹，自十幾歲聲演《巨人之星》星飛雄馬後，接連擔任《機動戰士高達》阿寶、《聖鬥士星矢》星矢、《Orange Road》春日恭介、《美少女戰士》地場衛、《海賊王》薩波等超紅角色，一直處於日本星級聲優地位，且鮮有傳出花邊新聞。

現年70歲的古谷徹，中年時接下《名偵探柯南》安室透一角後，迎來人生第N個小陽春，收得大量年輕女fans。而今次向《文春》爆料的不倫事件女事主，亦是安室透的狂熱粉絲：女事主比古谷年輕37歲，2018年曾為了安室透而重新45次《柯南劇場版 零的執行人》，寄寫了無數粉絲信及禮物去古谷的事務所。

【5月22日11時30分更新】古谷徹已經由官方X戶口發表道歉聲明

文春Online網頁截圖

2019年新年，她忽然收到古谷徹訊息聯絡：「你好我、我係古谷徹。」之後更傾電話，由於無法拒絕「安室透」的動人聲線，就決定開始交往。這段地下情一直維持至2021年，因為女粉絲懷孕，古谷急欲終止二人關係，女粉絲更指控古谷徹在分手時曾使用暴力，甚至法律手段威迫迫她墮胎。女方手上更有古谷徹以安室透的聲音對她低語的影片在手以作證明。

文春Online網頁截圖

【5月22日11時30分更新】古谷徹已經由官方X戶口發表道歉聲明，直認《文春》所有爆料屬實，包括去年9月結束了長達4年半的關係，也承認有強迫對方墮胎，為對女方做成的精神損傷道歉。古谷表示自己作為專業人士，對fans做出這樣的行為實在是令到長年支持他的fans及同業失望。他未有提及任何引退、自蕭，只表示已有覺悟，將會在以後的人生中，誠心誠意的贖罪。

網民知情後，第一時間笑言「原來佢已經70歲（女方成孕時古谷應為67歲）真的是老當益壯、有心有力。」「馬沙在劇中係蘿莉腔，劇外阿寶先鍾意後生女」亦有人怕阿寶及安室透等知名角色會被換人。亦有人指，古谷向來都被詬病對女fans太近切，沒有拿捏好距離。

網上圖片

網上圖片／留意相中女性非女事主

另外，古谷徹已經正式接受文春訪問並直認事實，相關內容為《文春Online》網頁收費會員內容，而配合古谷在個人SNS戶口刊登道歉聲明，相關報道亦已update更新。有人估計古谷兩大後台（高達BANDAI、柯南小學館）已經出手，相信作品不會換人。亦有網民同意不用擔心，因為日本娛樂圈向來對男性搞不倫很寬容。

LiSA丈夫鈴木達央帶女人回家搞三搞四，現時亦成功過骨與太太和好，亦漸漸復工了。更甚至另一位超人氣男聲優櫻井孝宏（《鬼滅》水柱富岡義勇），被爆了有外偶，至今仍然人氣不減。值得一提，古谷徹先後有兩段婚姻，而自從1983年與女聲優 小山茉美分手後，至今已沒有公開婚姻狀況，如果古谷屬於單身漢，且女方亦為單身，《文春》沒必要用「不倫」二字形容這段關係，故此有人估計，古谷徹有可能一直對外隱瞞自己已經結婚。