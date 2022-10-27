《鬼滅之刃》聲優櫻井孝宏爆出軌女PD十年　小三不知情受打擊送醫

最近日本動漫界接連傳出令人震驚的消息，繼日前動漫遊戲作曲家田中秀和因企圖猥瑣少女被捕，人氣聲優櫻井孝宏昨晚(27日)被竟爆與女放送作家出軌10年！他在9月才被爆已婚，這時卻再爆出軌新聞，令網民震驚。



人氣聲優櫻井孝宏被爆與女放送作家出軌長達10年（《週刊文春》）

櫻井孝宏為《鬼滅之刃》的富岡義勇、《咒術迴戰》夏油傑等多個人氣角色擔任聲優。他在今年9月尾才剛被爆與某前女聲優結婚，已在一起20年，10月27日卻再被爆竟與一位女放送作家出軌長達10年！本來櫻井多年來隱藏自己已婚的事實卻願意坦誠認愛的事令網民對他的好感一度上升，可惜時隔1個月就爆出出軌醜聞。

櫻井孝宏忽然宣佈已主持9年的電台節目結束（Twitter截圖）

👉AV業界第一支被強制下架作品出現！片酬$267茄喱啡男優縮沙累全家

日媒《週刊文春》報導，櫻井孝宏主持了9年的電台節目「P.S. 元気です。孝宏」在10月23日晚上忽然宣佈結束，突然的消息令網民震驚。而背後的原因正是這次出軌事件。即使已有結婚多年的妻子，櫻井卻與節目的女放送作家A小姐出軌長達10年。不過，原來其實「小三」本人都不知道櫻井是已婚人士，看到9月文春的報導時才得知。還因為受到沉重打擊引退，甚至一度需要送醫。

《週刊文春》就事件直擊訪問櫻井孝宏時，他坦白承認自己與A小姐的事實，還曾與A小姐談及結婚話題。當天深夜時分，櫻井經紀公司的社長親自到訪文春的編輯部，為櫻井代言交待事件，亦補充指經紀公司對他已婚、外遇也是蒙在鼓裏。

消息曝光後，有網民指控「小三」與櫻井交往10年哪有可能不知道他是已婚者，不過亦有網民表示因為櫻井鮮少會講及自己的感情生活，即使A小姐聽到「妻子」的字眼也會以爲他是在說自己。兩人是以結婚為前提交往，認爲她不應被當成「小三」，而是一位可憐的「感情騙案受害者」。

有網民就列出數位曾經外遇的聲優櫻井孝宏、浪川大輔、鈴木達央、岡本信彥和茅原實里稱他們為「不倫界的復仇者聯盟」。又有人提出「麻鬼煩，櫻井孝宏同鈴木達央原地結婚啦！」。亦有人因爲櫻井配音的角色經常會背叛，調笑連裏面的人都體現了渣男本性。

不過，因為櫻井孝宏實在擔當不少人氣動漫角色的配音，亦有很多動漫粉希望《鬼滅之刃》富岡義勇和《咒術迴戰》夏油傑等角色不要換聲優。不少粉絲表示「講真聲優私生活係點我完全冇興趣，剩係睇角色本身。所以拜托唔好剝奪角色聲帶！」，甚至有人崩潰在Twitter洗版「櫻井！！櫻井你條P…!!!」、「富岡義勇換人我會死㗎！！！」。

👉日圓暴跌創32年新低 爆逃亡潮日本人集體出國賺外幣：唔想再返去

同場加映：《賽馬娘》作曲家田中秀和猥瑣少女被捕 網民因這理由跪求原諒他

説到日本，除了購物和飲飲食食之外，相信不少人會想到動漫、AV還有變態。事實上當地的確經常會傳出地鐵癡漢、内衣大盜和姦殺案的新聞。最近有一宗強制猥褻未遂的案件在日本引起轟動，因為犯人竟是知名動漫遊戲作曲家田中秀和！👉👉《賽馬娘》作曲家田中秀和猥瑣少女被捕 網民因這理由跪求原諒他