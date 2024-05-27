冷氣機能源效益標籤以1級為最佳　還有這2個簡單方法可替你省電費

最近氣溫可以說是反覆橫跳，基本升溫幾天又開始降溫了，儘管如此，還是有很多地方的氣溫已經在三十度了，穿短袖那也是沒有問題的，也有不少朋友趁此時間入手一台空調，準備度夏。



但一台空調每個月就可能要消耗上百度電，電費直接暴漲，再算上買空調的錢，讓不少朋友錢包都十分肉痛，也因此，夏天一到，空調帶來的電費也是家人們最關心的話題了。

空調電費的差距除了日常使用的差別外，更多的還跟在購買時該款產品的能效有關。中國的空調能效標準劃分了從1級到5級的不同等級，其中1級代表最高能效水平，5級則是市場準入的最低標準。

能效標準參考：

1級能效，能效比大約 5.0

2級能效，能效比大約4.5

3級能效，能效比大約4.0

4級能效，能效比大約 3.5

5級能效，能效比大約3.3



假設一台1匹（約735W製冷功率）的空調，每天運行8小時，每年使用120天（夏季使用情況），1級能效空調總耗電量： (735W * 8小時/1000) * 120天 = 698.4kWh， 因高SEER，實際所需電能： 698.4kWh / 5.0 = 139.68kWh；5級能效空調總耗電量： 同樣條件下，(735W * 8小時/1000) * 120天 = 698.4kWh，因低SEER，實際所需電能： 698.4kWh / 3.2 = 218.25kWh。按照西部決策之前發布的視頻科普來看，一台五級能效的1.5匹空調用電量是同樣功率一級能效空調的3到4倍，以一度電5毛錢計算，一晚上（12小時）的電費就能差到5塊錢，要是家裏是商用電費，差距能更大，也因此一個夏天開空調下來，能讓不少人的錢包空蕩蕩。

當然，如果家裏採用的是變頻空調，就不能光套這個公式來說，想要具體了解變頻空調一晚上用多少度電，估計只能拿着自家電費表到電力公司去查電費，或者上電網APP查詢。

需要注意的是，2020年實施了新國標，其最大的變化就是不再為定頻、變頻空調單獨設置不同的考核體系，而是將定頻、變頻空調能效等級合併，由原來的三級變成五級，能耗准入門檻有所提高，但整體差距不會太大。

那麼我們到底可以通過什麼方式降低電費呢？

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1、使用過程——溫度適宜，勿頻繁開關空調

據統計，睡眠模式下大約可節省兩成的電，而除濕模式是通過降低空氣濕度的同時達到降低室內溫度的效果，當遇上梅雨天氣，室溫低於30°C時，可以使用除濕模式，能較好降溫，相對能省一些電。

不過需要注意的是，除濕模式模式不建議長期使用。

有些網友覺得空調26℃是最省電的，其實最正確的是，室內最好和室外保持在8到10攝氏度的溫差即可，並非一定要將空調定在26℃。並且，將空調的出風角度改為向上吹風，能借助冷空氣向下流動的特性快速為全屋製冷，當全屋冷得更快，空調製冷效率越高，自然也能達到節能的效果啦。

2、使用維護——定期清潔空調

因為空調清洗比較麻煩或者一些其他的原因而選擇長期不清洗空調，長時間不清理的話不僅影響製冷效果，還會對人體造成一定的危害。此外，在日常使用中，定期更換空調的過濾網，並清洗空調的進風口和出風口，也是保持空調清潔和健康運作的關鍵。

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