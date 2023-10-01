裝變頻冷氣電費還是很貴　3個用電習慣透露端倪：這才是吃電怪獸

天氣炎熱，不少人會吹冷氣，然而藝人鮪魚（徐瑋吟）分享，她明明已經裝設變頻冷氣，7、8月的用電量卻比去年同期多一倍，電費高達19841元台幣（約4800元港幣），讓她相當困惑，不知道該不該請台電來檢查電表。文章一出，掀起討論，不少人看到她的用電習慣後，點出耗電3問題。



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「收到這期電費我先去旁邊哭十分鐘！替荷包哭十分鐘！」藝人鮪魚近日在臉書表示，今年夏季電費讓人驚呆，自己家庭用電，竟然逼近朋友商業用電金額，「匪夷所思的我明明挑了變頻怎麼還是這麼貴？」

鮪魚說明，家裡三面採光，客廳冷氣因為毛孩的關係24hr必須開著，多數維持在22度小風，一台除濕機放廁所、一台空氣清新機放客廳也是24hr，另外一週也會洗三次衣服，「洗脫烘，這確實比較耗電」，而最近除了宅在家追劇，投影機使用率較高外，也沒有其他額外增加的電器，但今年7、8月卻使用了3539度，足足比5、6月多1539度， 比去年同期多一倍，讓她相當困惑，「請問各位是否也跟我有同樣狀況？還是我應該請台電來檢查電表呢？」

文章曝光後，引發討論，網友紛紛直指三原因，分別是除濕機（抽濕機）、烘衣機（衣物烘乾機）、冷氣小風量，「烘衣服是關鍵」、「我記得之前我家也是電費高，後來是浴室烘乾設備還有除濕機，這少開或不開差很多」、「夏天室外35度以上，妳說妳三面採光，妳又只開小風量，這就是問題所在，這樣冷氣就算是變頻，也因爲溫度下不來導致負載過度」、「我們家冷氣都開28就很冷，建議查看是否有西曬問題，選對冷氣噸數很重要」、「有開冷氣就不用開除濕，除濕機是吃電怪獸，烘衣也是吃電怪獸」。

對於大家的答案，鮪魚回覆，選擇洗脫烘是因為住家陽台是露台，戶外曬完後，白色衣服上面都會有灰塵，才會選擇洗脫烘；除濕機是因為每次洗完澡廁所都有潮濕問題，且內湖偏潮濕，加上她容易過敏，所以才會專門放一台除濕機在廁所；至於冷氣多數維持在22度小風，可能家裡三面採光，平時喜歡陽光曬進家的感覺，能拉開窗簾幾乎都拉開窗簾，導致室溫在日照時間會拉高，「原本以為開小風會省電，沒想到開小風是耗電，導致室內問度降不下來，壓縮機一直強力運轉才會如此耗電！謝謝各位大神們解答」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裝變頻冷氣「電費仍要1.9萬元」！神人秒揪3問題：它們是吃電怪獸】