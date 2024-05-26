家用監控鏡頭實測｜Eufy S380 HomeBase＋S350 Indoor Cam AI易用、4K高清｜早前Eufy Security推出全新S380 HomeBase智能家居監控系統，再配搭S350 Indoor Cam，可為用家打造一個更安全、更智能、更全面的家居監控系統。記者早前實測這套監控鏡頭系統，即試值不值得大家入手。



S380 HomeBase最大的亮點在於其強大的兼容性和擴展性。它最多可同時連接16部攝影機及34個感應器，簡易構建起全家的監控網絡。而且內置16GB eMMC存儲，並支持最高16TB的外接HDD/SSD擴容，足以應對海量監控數據的存儲需求。此外，S380還搭載了四核A55處理器，運算性能出色，非常合適AI系統使用。

Eufy S380 HomeBase、S350 IndoorCam

記者覺得最好用的當然是其AI算法方面，S380 HomeBase配備了Eufy自研的BionicMind智能分析引擎，具備人臉識別、人形檢測、車輛識別、寵物監測等多項功能，可自動判斷畫面中的目標，執行相應操作。記者可以簡易地利用手機app設定家中主要居住的人物，當系統檢測到陌生人或可疑目標時，系統不單會將影像拍攝下來，更會利用100分貝的高音警報器發出警示。

對應2.5吋HDD為用家紀錄家居監控鏡頭的影像

Lan及2個USB輸出

有了S380 HomeBase中央系統，當然要配搭家用攝影機打造家居安全監控，記者就同時實試Eufy S350 Indoor Cam攝影機。S350 Indoor Cam則是針對室內監控場景而設計，採用獨特的4K+2K雙鏡頭方案，並支持最高8倍變焦，利用手機app可簡易捕捉各個角落。機身可作360°水平和75°垂直旋轉，覆蓋範圍非常廣。同樣內置AI芯片，可以能智能檢測畫面中的人體/寵物，自動跟隨目標。存儲方面也十分靈活，既可使用最大128GB的Micro SD卡儲存在主機之內，也能通過S380 HomeBase來紀錄影像，甚至直接上傳雲端。Eufy S350 Indoor Cam攝影機不單可以用作辨認成年人在家中時的狀況，更可以當作嬰孩或寵物的監控鏡頭，當發現小孩或寵物發生意外，更會立刻通知用家。

Eufy S350 Indoor Cam設有4K+2K雙鏡頭，拍攝出來的影像十分清晰。

總結而言，Eufy以S380 HomeBase為核心，S350 Indoor Cam構建起全方位立體化的智能家居安全系統。無論是戶外防範，還是室內守護，都能通過先進的硬件設備和智能算法，更為可靠。

利用專用App簡易設定及操作

S380 HomeBase的售價為$1299，而S350 Indoor Cam售價則為$999。



消委會家居監控鏡頭選購及使用貼士：

入手監控鏡頭前，除參考以上的評測結果，亦可根據消委會提供的家居監控鏡頭選購及使用貼士，進一步減低使用監控鏡頭帶來的潛在安全風險。

消委會家居監控鏡頭選購及使用貼士：



1）為了確保品質和網絡安全，建議消費者不要購買沒有品牌或來歷不明的產品。



2）在監控鏡頭的應用程式上建立帳戶時，密碼應該有足夠的強度，並且定期更換。為提高密碼的強度，密碼的長度不應少於8位，同時建議混合大小寫字母、數字和特殊符號，以防止被駭客輕易破解。



3）如監控攝像機由專業人員上門安裝和設置，安裝完成後應立即更改密碼。



4）建議在需要使用時才開啟應用程式和鏡頭，使用完畢後應建議再次關閉。



5）建議使用防火牆、網路監控和活動記錄等功能，並經常查看記錄以偵測可疑活動。



6）消費者需使用自己的智能裝置登入鏡頭觀看畫面，不可使用任何公共或未經授權的裝置登入帳戶。同時，應避免使用公共 Wi-Fi 進行監控，以免帳戶資料被暗中記錄和盜取。



7）為加強安全性，消費者應定期檢查並更新韌體（firmware）。生產商會通過韌體更新改善產品運作和修補漏洞。



8）如果懷疑鏡頭內部系統曾被入侵或植入程式，可以考慮重刷一次官方韌體和全機還原出廠狀態，重新安裝時亦可建立一個全新帳戶和密碼。

