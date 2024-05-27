Polestar 2純電動車減價｜瑞典高性能純電動車品牌Polesta 2，在新一換一稅制下大幅減價，現時指定現貨更享優惠高達$130000，新車售價由$339800起。Polestar 2現正於K11 MUSEA限時展出，車迷們可即場試駕及選購。



2024款Polestar 2在動力性能及續航里程都有顯著提升。標準版搭載82kWh大容量鋰離子電池組，WLTP續航里程高達654公里。雙電動馬達輸出功率提升至350kW(476匹)，0-100km/h加速只需4.2秒。此外，Performance Pack升級軟件可進一步釋放Polestar 2極致性能，透過調校底盤、剎車、電子穩定系統等規格，賦予電動車更強的操控表現。

北歐風Polestar 2電動車試駕

外觀方面，Polestar 2延續北歐簡約設計風格，流線型車身充滿力與美。車頭特色鎖型LED燈組極富辨識度。車身多處點綴充滿賽車元素的鍛造合金輪圈、Öhlins避震器、Brembo卡鉗等。車室則以特大全景天窗、Harman Kardon音響系統、360°環景影像等豪華配備打造。

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現時Polestar於K11 MUSEA設有Polestar Xperience Space限時展覽，並提供試駕服務。客戶可即場選購指定Polestar 2現貨，享高達$130000車價折扣優惠，售價更低至$339800。